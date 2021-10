Autobus neobvyklé délky a nezvyklých barev vyjede do provozu poprvé zřejmě v neděli 3. října. Obslouží linku 65 z Technologického parku k řečkovickému nádraží a linku 68 spojující hotel Myslivna a Šumavskou ulici. „Objevit se může i na lince 211 v Bílovicích nad Svitavou nebo na vyhlídkových jízdách pro turisty, které pořádá Turistické informační centrum,“ doplnil dopravní ředitel podniku Jan Seitl.

/FOTOGALERIE/ Dosud ve městě nevídaný autobus sveze cestující do konce října v Brně. Dopravní podnik testuje modrý devítimetrový autobus Škoda D´CITY, který může v budoucnu posloužit jako alternativa pro současné minibusy. Nasadí jej hlavně na méně vytížené linky 65 a 68.

