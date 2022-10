Právě bývalou kotelnu s komínem považují za středobod areálu, o čemž svědčí i nápis heart, což anglicky znamená srdce. V nově otevřeném prostoru by se podle Vaňurové mohly konat i adventní trhy. „Pokud vše půjde hladce, mohly by zde být čtyři až šest vánočních stánků doplněné o kluziště,“ nastínila.

Na ploše dvaadvaceti hektarů má vzniknout kolem dvou a půl tisíce bytů, dvě stě tisíc metrů čtverečních kancelářských a asi sto tisíc metrů komerčních ploch. „Vyrostou tady minimálně dvě mateřské školy, sedmadvacetitřídní základní škola, vznikne zcela nové náměstí, čtyři dopravní napojení i nový park,“ vyjmenoval projektový manažer Nové Zbrojovky Jan Růžička.

Na rozvoji lokality pracuje developer se zástupci města. „Asi nejdůležitější je vznik nového bulváru, který bude propojovat danou lokalitu se Zábrdovickou ulicí. To bude masivní silnice, kterou využijí nejen obyvatelé tohoto areálu,“ nastínila nedávno primátorka Markéta Vaňková.

Vznikne také nový pětaosmdesát metrů široký most, který překlene za několik let řeku Svitavu u areálu Nové Zbrojovky.Vznikne podle návrhu londýnského ateliéru William Matthews Associates. Podobně velký most ve městě postaví po zhruba šedesáti letech. Vydrží stoletou povodeň.

Proměnu doposud nevyužívané lokality vítají představitelé městské části. „Lokalita omezovala rozvoj Židenic. Jednalo se o obrovskou plochu, která byla ohraničená plotem, zdmi, kam lidé nemohli chodit. Byla to část Židenic uzavřená pro obyvatele, protože tam fungovala výroba. Když se z ní stane veřejný prostor, bude to jen dobře," zmínil nedávno starosta Aleš Mrázek.

Historie areálu Zbrojovky sahá až do období Rakouska-Uherska. V meziválečném období byla jedním z největších armádních dodavatelů na světě.

Život ve Zbrojovce převážně v šedesátých až osmdesátých letech minulého století přibližuje nová kniha. „Vznikla v rámci dlouhodobého projektu Brno INdustrial, v němž mapujeme období rozmachu i ústupu brněnského průmyslu, objevujeme příběhy osobností a celých rodin,“ přiblížila ředitelka turistického informačního centra Jana Janulíková.

Areál Nové Zbrojovky v Židenicích:

Nová čtvrť má vzniknout na rozloze 22 hektarů do roku 2035.

Součástí projektu je 2500 bytů, 200 000 metrů čtverečních kancelářských a 100 000 metrů čtverečních komerčních ploch.

Každý den se v oblasti bude pohybovat zhruba 20000 lidí, což je o něco méně než obyvatel Vyškova.

V pátek otevřeli část náměstí.