O zlepšování občanské vybavenosti pro rodiny s dětmi v oblasti školství dlouhodobě usiluje bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl. „Jsme na začátku, ale do roka a do dne bude nová mateřská škola s tělocvičnou o rozloze sto metrů čtverečných stát. Rád bych umožnil využívání této menší haly například pro cvičení rodičů s dětmi. Předtím ale musíme najít vhodné provozní řešení odpovědnosti, vstupu do objektu a doladit několik dalších detailů,“ informoval starosta.