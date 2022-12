V Čebíně postaví novou základní školu, starší děti už nebudou muset do Drásova

autor externí

Doposud je v Čebíně na Brněnsku základní škola pouze pro žáky prvního stupně, na druhý stupeň docházely čebínské děti do školy v sousedním Drásově. To se do budoucna změní. V plánu je totiž výstavba nové budovy pro druhý stupeň v Čebíně.

Škola, ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot