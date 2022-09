Československá organizace Oktagon MMA pořádá turnaje ve smíšených bojových uměních. Tento víkend přijedou bojovníci do Brna a předvedou se ve vyprodané Winning Group Areně. Ta už ale přestává stačit. „Vždy, když vidím starou halu, tak si říkám, že Brno už si novou zaslouží. Nejsou kde pořádat akce a nová hala by svou velikostí přilákala už jen v našem sportu spoustu zahraničních pořadatelů," řekl jednatel Oktagonu MMA Ondřej Novotný. Projevil proto zájem o působení v plánované Areně Brno jako v jednom ze svých domovských stánků.

Novotný zdůraznil také ekonomický prospěch, který by hala městu podle něj přinesla. „Na každém našem turnaji fanoušci utratí ve městě patnáct až dvacet milionů. Čím modernější aréna bude, tím více diváků přiláká. Speciálně do Brna jezdí taky dost lidí z Rakouska, kteří nejsou, jak se říká, skoupí na slovo," vysvětlil Novotný. Plánovaná kapacita haly je 13 300 míst.

Na zážitek z bojového turnaje v moderní hale se těší také vyškovský sportovec a fanoušek bojových sportů Tomáš Rada. „Za mě je to paráda a je dobře že se to posouvá. Má to smysl i kvůli mladším generacím, dává jim to příležitosti a motivaci," okomentoval plánované propojení Areny Brno a Oktagonu MMA.

Schválená stavba multifunkční haly v Brně: za 7 miliard, skoro dvojnásobek ceny

Bojovníci ale nejsou jediní, kdo má o účast v hale zájem. „Mně osobně se na halu ptají představitelé desítek sportovních svazů, takže jsem přesvědčen, že po jejím postavení bude hostit nejvýznamnější akce v Česku, jako jsou mistrovství Evropy nebo světa v hokeji, atletice a dalších sportech," vyjádřil se předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser. Dodal, že zájem Oktagonu MMA o pronájem haly, která se ještě ani nezačala stavět, jen dokazuje její důležitost.

Stavět by se mohlo začít ještě letos. Město letos v únoru získalo společné povolení souboru staveb a v červnu vybralo jeho vedení správce stavby. Teď bude následovat několik posledních jednáních o výběru provozovatele haly. Konkrétní zájemci zatím nejsou známi. Zvolit musí město také zhotovitele stavby a poté bude následovat notifikační řízení u Evropské komise. „Až tohle všechno vyřídíme, tak se teoreticky může začít stavět. Bude to v řádech týdnů. Reálně ale bude záležet na financích a politickém rozhodnutí," uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková.

Zdroj: Oktagon MMA

Momentálně město přepokládá, že cena stavby bude sedm miliard korun. Primátorka prozradila, že o možné podpoře od státu jednala s ministrem financí, v poslední době ale dostaly přednost témata spojená s energetickou krizí. Vrátit se k tématu Areny Brno v jednáních s ministrem plánuje později.