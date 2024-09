„Při hodech sloužila restaurace jako zázemí pro chasu, kapelu a stárky,“ řekl místostarosta Jehnic Milan Pernica. Pro veřejnost ale zatím hospoda zůstává zavřená.

Podle vyjádření obyvatel se nyní lidé ale nemají kde scházet. „Když bychom se chtěli s někým setkat, nic tady není. Aspoň v Ořešíně je pekárna, kde se dá sednout, ale nejbližší posezení je bufet v Rakovci,“ uvedla žena, která se reportérovi představila jako Lucie.

Obecní restaurace, která se nachází ve stejné budově jako úřad městské části, naposledy fungovala na jaře letošního roku pod názvem Ovečná pivnice. V současné době žádné restaurační zařízení v Jehnicích není. „Bývaly tady dvě hospody, a teď tady není žádná. Lidé si zvykli chodit na Mokrou Horu nebo do Ořešína. Myslím, že by novou restauraci uvítali, ale nevím, jestli by si na to zvykli,“ řekl obyvatel Jehnic Petr Bednář.

V městské části by uvítal spíše kavárnu než restauraci. Podle něj není vhodné hlavně její umístění. „Pamatuji tři různé nájemce a všichni to nakonec položili, i když se snažili. Možná by se hodilo jiné místo. Prostor okolo hospody není hezký,“ doplnil Bednář.

V Jehnicích opravili obecní restauraci. Chasa ji využila na tamní hody | Video: Deník/Martin Jedlička

V pohostinství ještě zbývá dokončit některé poslední práce. „Rekonstrukci jsme ještě nedokončili. Příští týden budeme vybírat nového nájemce,“ sdělil starosta městské části Oto Rinchenbach. Víc situaci okolo restaurace nekomentoval.