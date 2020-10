Sáček omotaný kolem krápníku: víc plastového odpadu v jeskyních Moravského krasu

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně začali dokumentovat plastový odpad v krasových jeskyních, který se do nich dostává z volné krajiny. Odpadu v posledních letech přibylo, odhaluje to zatížení krajiny. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí univerzity Filip Vrána.

Na snímku vědecký pracovník Mendelovy univerzity Milan Geršl zkoumá nanesené vrstvy po velkých deštích, které s sebou přinesou spoustu plastů. | Foto: ČTK

Plastový odpad se do jeskyní dostává splachem z povrchu, kdy povrchová voda se rychle dostává do podzemí. Vždy jde o průtok propastmi, které jsou v tomto případě nazývány ponory nebo propadáními. "Tato voda s sebou přirozeně unáší půdu a sedimenty i organický materiál, jako je lesní hrabanka, větve a v některých případech i rozměrnější kusy různých materiálů. Pokud se na povrchu vyskytuje jakékoliv znečištění, tak ho voda strhne do podzemí, kde se odpad hromadí. V krasu se tedy nejedná o klasické zasakování - infiltraci, které známe z jiných typů krajin, při které je v půdě voda filtrována a čištěna," uvedl Milan Geršl z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky univerzity. Nová silnice v Zázmolí? Reklamace a kritika místních Přečíst článek › Vnik odpadu do krasového podzemí v podobě splachů z povrchu není ničím novým. Geršl, který je aktivním speleologem, tento jev pozoruje od 90. let. Dříve ale byl nález sáčku od mléka omotaný kolem krápníku výjimkou a raritou. "Exkurze se takovému nálezu zpravidla usmály. Před několika lety jsem si ale uvědomil, že tato výjimka se změnila na standard. Zatím nikoho nenapadlo tyto nálezy zdokumentovat a zhodnotit," uvedl Geršl. Materiál uložený v jeskyni je chráněný před vlivy okolí, před erozí, takže je v podstatě konzervovaný. Zpětně tak vydává svědectví o děních na povrchu často i před tisíci lety. "Dokumentace znečištění v jeskyních pak ukazuje na historické i současné zatížení krajiny," uvedl Geršl. Nový návrh památkových zón: spor radnice a památkářů o ochranu centra Brna Přečíst článek › Podle něj jsou už nyní získané poznatky unikátní a podobný výzkum nemá v českých poměrech ani v zahraničí obdoby.

Autor: ČTK