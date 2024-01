Večer kabaretní vystoupení, přes den běžný život. Zatímco Elizaveta Černják působí jako učitelka zpěvu v brněnském multikulturním centru, věnuje se talentovaná Dorota Brzezinová práci zdravotní sestry v bohunické fakultní nemocnici. Vystudovanou má ale i konzervatoř, a tak mají obě zpěvačky pro svůj nejmilejší koníček také teoretický základ.

„Ač se to nezdá, jsou oba obory hodně podobné, protože je to pořád práce s lidmi. Někdy potřebuji sama takzvaně dobít baterky, a to se mi právě daří při zpěvu, protože naše vystoupení člověk úplně nemůže brát jako práci. Když za námi pak někdo přijde, pochválí nás nebo nám zatleská, nabíjí nás to novou energií,“ vysvětluje Brzezinová, zatímco její kolegyně shodně přikyvuje.

Nejen skvělou pěveckou spolupráci, ale i přátelství dokázaly ženy najít díky vystupování v kabaretním klubu. Jejich pouto je dokonce natolik silné, že jsou například při náhodných setkáních ve městě takřka totožně oblečené, aniž by se na tom dopředu domluvily. „Máme velmi podobný vkus, pochopitelně i ten hudební. Proto občas přicházíme i se stejnými návrhy, jaké písně zařadit do našeho repertoáru,“ vyprávějí Jazz Ladies po skončení pátečního koncertu v klubu Cabaret Des Péchés.

Vášeň pro módu se v samotných vystoupeních výrazně projevuje. Dlouhé bílé šaty poseté flitry, rudé kostýmkové šaty, vysoké jehlové podpatky, výrazné šperky a třpytivé líčení. Během téměř tříhodinového koncertu si diváci v kabaretu vychutnávají nejen omamný zpěv, ale rovněž dechberoucí krásu vždy perfektně upravených umělkyň.

„Baví nás, když si můžeme být vizuálně podobné. Obecně jsme podobně naladěné, máme stejný vkus a líbí se nám, když k sobě vzhledově ladíme. Navíc myslíme, že je krása pro naše koncerty důležitá. Když se zpětně díváme na fotky, měly jsme každá jinak dlouhé nebo barevné šaty a nebylo to ono,“ líčí ženy cestu za vizuální dokonalostí.

Pečlivě propracovaným vystoupením předchází také potřebná příprava. Obě ženy nicméně s mrknutím oka přiznávají, že značnou část představení tvoří improvizace. Ať už se jedná o sloku písně, refrén nebo klavírní doprovod, je díky ní každý koncert jedinečný. Běžný divák přitom nic nepozná. „Občas skladbu začínáme improvizací, a pak myšlenku dotvoříme do určitého celku,“ přiznávají.

Ve svém repertoáru mají nejen klasické jazzové písně, ale také popové skladby v jazzovém pojetí. Část koncertu zpívají obě umělkyně společně, část věnují sólovým skladbám a dávají prostor jedna druhé. Výsledkem je pro diváky propracovaný hudební zážitek. Na klavír je navíc doprovází mladý talentovaný hudebník Matěj Hampl, který při vystoupeních ohromuje posluchače svými klavírními vstupy. Současně působí jako vtipný moderátor, který nejen baví publikum, ale zároveň uvozuje samotné zpěvačky.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Právě proto se tým představuje pod uceleným názvem Jazz Ladies & Co. „Zatím ještě studuji na konzervatoři, věnuji se klavíru a bicím. Ve volném čase mě ale zajímá ekonomika a daně, poslední týdny hlavně v souvislosti se změnou daně z přidané hodnoty. Je to alespoň trochu něco jiného než hudba,“ popisuje sebe a svoji překvapivou zálibu klavírista Hampl.

V budoucnu by si trojice dovedla u svých vystoupení představit například častější zapojení orchestru nebo výjezdy na různá místa napříč Jihomoravským krajem. „Přáli bychom si, abychom byli živé rostoucí těleso. Největší odměnou pro nás je, když lidé chodí a postupně si tvoříme publikum. Je to takový náš hnací motor. Ale i to, co už máme naučené, je potřeba pilovat,“ shodují se všichni tři členové brněnského uskupení Jazz Ladies & Co.