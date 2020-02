Aleš Doupnický zase tvrdí, že restaurace a obchody vykrádá stále stejný gang zlodějů. Jeho řádění dává do souvislosti s tamní ubytovnou pro sociálně nepřizpůsobivé lidi.

Kohoutovický starosta Petr Šafařík o problému ví, podle něj ho však lidé zveličují. „Neberu to na lehkou váhu. Řešil jsem to s městskou i státní policií. Myslím si, že by si majitelé měli provozovny lépe zajistit. Kohoutovice jsou na tom ale s kriminalitou určitě lépe než jiné městské části,“ řekl.

Podle policie kriminalita v městské části na přelomu roku meziročně poklesla. A řádění údajného gangu se podle policejního mluvčího Petra Valy neprokázalo.