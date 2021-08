Domy postaví dělníci v lokalitě vymezené ulicemi Pastviny, Houškova a Uhlířova. Obytná oblast zahrne samostatně stojící stavby, dvojdomy i řadovou zástavbu. Podle návrhu budou domy podsklepené, se dvěma nadzemními podlažími, garáží a plochou střechou. „Celkem vznikne čtyřiatřicet bytových jednotek různých dispozic a osmaosmdesát parkovacích stání. Z toho pětapadesát v garážích rodinných domů, sedmadvacet venkovních na jejich pozemcích a šest veřejných parkovacích míst na ulici,“ informoval radní pro oblast územního plánování Filip Chvátal.

V aktuálně nezastavěné lokalitě měly dříve vyrůst bytové domy. Proti jejich výstavbě však obyvatelé brněnského Komína ostře vystoupili. Podle starostky městské části Milady Blatné souhlasilo vedení Komína s investičním záměrem pouze pod podmínkou zajištění nových parkovacích míst, které kvůli stavbě rodinných domů zaniknou. „S ohledem na stupeň automobilizace žádáme vybudování parkování pro veřejnost jak na pozemcích investora, tak na pozemcích obce, ale na investorovy náklady,“ přiblížila Blatná.

Představitelé městské části současně požadují, aby investor parkovací místa zajistil ještě před zahájením stavby obytné oblasti. „Jedná se o lokalitu, která je k zastavění určená dlouho. S developerským záměrem souhlasíme, v nastavených podmínkách ale hodláme být neoblomní,“ doplnila starostka Komína Milada Blatná.

Ani přes specifické požadavky se však plánovaná výstavba obytné oblasti nesetkala u lidí žijících v brněnském Komíně s úspěchem. „Přestěhovali jsme se do Komína před pár měsíci a jsme šťastní, že je tady víceméně klid. Nemáme zájem o hluk z těžké techniky nebo prašnost. Navíc to bude zásah do okolní přírody,“ stěžovala si například Brňanka Klára Valentová.

Někteří tamní obyvatelé se současně obávají, že ve výsledku ubude parkovacích míst a doprava ještě zhoustne. „Po bydlení v Komíně byl vždy velký hlad. Chápu, že se lidé bojí, jejich obavy jsou opodstatněné,“ přiznala starostka městské části Milada Blatná.

Výstavba zahrne také odvádění dešťové vody z plochých střech domů a z garážových vjezdů na soukromých parcelách do akumulačních nádrží vybudovaných na zahradách. Využít ji bude možné například k zalévání květin. Dešťovou vodu ze silnice a parkoviště svedou dělníci do nové dešťové kanalizace. „Součástí stavby je i další nutná infrastruktura jako nová, asi dvousetmetrová místní komunikace, která oblast dopravně spojí s ulicí Pastviny,“ poznamenal radní pro oblast územního plánování Filip Chvátal.

Investorem jsou brněnské společnosti ITP Komín a Buildsage. Redakce Rovnosti obě firmy oslovila, žádná z nich však na dotazy neodpověděla. Se záměrem souhlasili brněnští radní za podmínky, že investor s Brnem uzavře smlouvu vyplývající z nedávno schválených Zásad pro investory. Vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu předá firma po kolaudaci do městského majetku.