Kuřimský starosta Drago Sukalovský nicméně ujistil, že případný nárůst obyvatel a s tím spojený vyšší počet aut bude postupný. Z pohledu města považuje projekt za přínosný. „Plán počítá s postupným nárůstem počtu obyvatel. Navíc věřím, že se obchvat Kuřimi povede zprovoznit v první polovině příštího desetiletí. Vývoj nebude skokový, ale postupný, s developerem máme uzavřenou smlouvu o spolupráci a jsme v úzkém kontaktu. Projekt je rozložený přibližně do patnácti let,“ reagoval Sukalovský.

Od prvního kopnutí do země dosud vznikla základní technická infrastruktura včetně příjezdové silnice, zkolaudované jsou také dva bytové a dvanáct rodinných domů. V lokalitě je tak nyní přes sto šedesát bytů. Koncem příštího roku je v plánu zahájení stavby nízkopodlažních bytových domů v jižní části lokality v úpatí kopců Horka a Záruba. V prvním bytovém domě a většině rodinných domů se již bydlí. U druhého bytového domu by se první majitelé mohli nastěhovat do konce letošního roku,“ sdělil Deníku obchodní ředitel společnosti Imos development Jiří Heinl.

Za největší lákadla obrovského projektu považuje Heinl urbanistickou promyšlenost a vzdušnou architekturu. Počítá rovněž s takzvanou občanskou vybaveností, dvě budoucí mateřské školy zahrnou čtyři až šest tříd, výjimkou nejsou ani sportoviště, centrální náměstí se službami, venkovní plochy pro relaxaci a v budoucnu i střední škola. „Zájem je nevídaně vysoký. Projekt očividně přinesl na trh s nemovitostmi něco nového. Záhoří tak dokázalo vytvořit zajímavou alternativu k brněnským developerským projektům s tím, že prodejní ceny jsou o poznání příznivější,“ pokračoval Heinl.

Ačkoli projekt počítá s byty i domy nejrůznějších kategorií a standardů, vyjdou tamní nejluxusnější byty s terasami stále levněji než průměrné bydlení v Brně. „Aktuálně máme v nabídce byty s prodejní cenou od čtyřiaosmdesáti tisíc korun za metr čtvereční a rodinné domy od jednaosmdesáti tisíc korun za metr čtvereční,“ dodal Heinl.

Oblast, ve které developerský projekt Kuřim Záhoří právě vzniká, je podle tamního starosty Draga Sukalovského určená územním plánem k zástavbě již pětadvacet let. Obavy některých obyvatel z přelidnění města či nesnesitelné dopravní situace se snaží mírnit. „Důležité je zaměření na okolní infrastrukturu, developer plánuje postavit její větší část včetně parkovacích míst. V budoucnu počítáme s obchvatem, který by měl začít vznikat od roku 2030, silničáři postaví také tři mimoúrovňové křižovatky. Do Kuřimi pak bude možné přijet třemi směry,“ řekl Sukalovský.

Náklady na výstavbu odhaduje developer kolem sedmi až osmi miliard korun. Záviset však bude na vývoji cen stavebních prací. „V Kuřimi sice žiju jen pár let, ale za mě je to teda bída, bída a bída. Klidných míst pro vycházky ubývá a kolon naopak přibývá. Za mě měla být podmínkou mimoúrovňová křižovatka na Podlesí, když už nemáme obchvat. Lituju lidi, kteří měli klid ve vilách nad zmiňovanou výstavbou. Za mě teda velké špatné,“ krčil rameny třeba Michal Králík.

Za nelogické označila rozšiřování města Renata Vlková. „Už teď je v Kuřimi malá kapacita lékařů, kroužků nebo školek. Navíc pokud by se měla rozšiřovat stávající základní škola ve městě, kam rodiče většinu dětí ráno odvezou autem a odpoledne pojedou nazpět, bude doprava v Kuřimi opravdová lahůdka. Takovéto obrovské rozšiřování města mi nepřipadá reálné a slova o infrastruktuře už vůbec ne, až všechno uvidím na vlastní oči, pak teprve uvěřím,“ reagovala žena.

Najdou se však i tací, kteří negativní komentáře ostatních obyvatel nechápou a sami rozsáhlou výstavbu podporují. „Kuřim je v dojezdové vzdálenosti od Brna, je tam skvělá občanská vybavenost, z jakékoliv části města je člověk za deset minut v lese nebo na louce a spousta lidí je stejně překvapených, že stejně jako jim se tato lokalita líbí i ostatním. Záhoří je podle mě plánované ve vhodné lokalitě, nezabírá místo žádné přírodní památce nebo nějak zajímavé oblasti, ale je postavené na polích, která jejich vlastníci dobrovolně prodali za nepochybně slušné peníze,“ argumentovala Klára Vaverová.