V kůži archeologů. Lidé si vyzkouší práci s detektorem kovů

Jižní Morava /TIPY NA VÍKEND/ - Prohlédnout si naleziště i historické předměty mohou v sobotu lidé na jižní Moravě. Instituce v celém kraji oslaví Mezinárodní den archeologie.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Oslava archeologie a nadšení z objevování. I tak se dá charakterizovat Mezinárodní den archeologie, který lidé na jižní Moravě oslaví v sobotu už počtvrté. Archeologové v kraji nabízejí zájemcům komentované procházky po nalezištích i prohlídky předmětů, které jinak leží v muzejních archivech.

Na vycházku s archeologem po Moravském krasu zvou například pracovníci Muzea Blanenska. „Výprava se vydá pěšky do Pustého a Suchého žlebu. Celý okruh je dlouhý asi sedm kilometrů,“ uvedla ředitelka muzea Pavlína Komínková.

Den archeologie

Kdy: sobota 21. října

Kde: různá místa v kraji

Za kolik: zdarma nebo dobrovolné vstupné

Největší tahák: prohlídky nalezišť, práce s detektorem kovů a další

Jedinečnou příležitost prohlédnout si více než sedmadvacet tisíc let starou sošku venuše z Pavlova mají lidé v archeoparku v Pavlově na Břeclavsku. „Akcí chceme popularizovat archeologické kulturní dědictví,“ vysvětlil za archeopark Petr Kubín.

Oslavit den archeologie mohou lidé i na brněnském hradě Špilberk. Muzeum města Brna láká návštěvníky na detektor kovů i pravěký kvíz. „Chceme lidem ukázat, že i archeologie může být akční a zábavná. Lidé si mohou složit starodávné nádoby ze střepů nebo zjistit, jak funguje detektor kovů,“ řekl mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek.

DALŠÍ JIHOMORAVSKÉ AKCE

Výlov přehrady Blatnička

Kdy: sobota od 9.00, neděle do 16.00

Nahlédnout pod ruce rybářů, ochutnat rybí speciality a zabavit se. To mohou zažít návštěvníci výlovu přehrady Blatnička na Hodonínsku. Pro děti je připravený zábavný program a atrakce, včetně kola štěstí. Zájemci mají možnost zakoupit čerstvé ryby. Rybáři k výlovu nastoupí před sedmou hodinou ráno. Hlavní zátahy a lovení ryb jsou v sobotu, v neděli pak dolovení.

Kde: Blatnička

Za kolik: zdarma

Pálavský gulášfest

Kdy: sobota od 10.00

Milovníci guláše a mladého vína již vyhlížejí mikulovský gulášfest. Loňský ročník trhal rekordy, hlavní náplní bude znovu přehlídka kuchařských týmů, které budou mít jediný cíl uvařit nejlepší guláš. Součástí bude také soutěž o největšího jedlíka.

Kde: hotel Zámeček, Mikulov

Za kolik: 50 korun

Skautský den

Kdy: neděle od 14.00

Skaut je oddaný, pravdomluvný a pomáhá jiným. To je jen zlomek z desatera skautingu, s nímž se můžou seznámit zájemci v Krásensku. Skautské středisko Pozořice tam v neděli pořádá Skautský den, kde čeká příchozí prezentace aktivit střediska, diskuze s jeho vedoucím i řada doprovodných aktivit. Organizátoři představí také plán založení skautského oddílu v Krásensku.

Kde: Krásensko, Na Hasičce

Za kolik: zdarma

Poslední plavba

Kdy: sobota od 17.00

Na letošní poslední plavbu po Brněnské přehradě se mohou lidé vydat zítra. Dopravní podnik města Brna nachystal tradiční ukončení plavební sezony a symbolické uzamčení přehrady. Poslední plavba bude za poloviční jízdné a účastníci dostanou poukaz, který jim zajistí místa na jarním zahájení nové sezony.

Kde: Brněnská přehrada

Za kolik: 110 - 160 korun

Symfonie sirén

Kdy: sobota 19.30

Poslechnout si nejhlasitější hudební skladbu na světě mohou lidé zítra večer na brněnském výstavišti. Síly tam spojí parní lokomotiva, dělostřelecké kanóny, sirény hasičů a záchranářů i fanoušci hokejové Komety. Vstup je možný jen bez dětí a na vlastní nebezpečí.

Kde: brněnské výstaviště

Za kolik: 50 korun

Robert Fulghum

Kdy: sobota ve 20.00

Po půldruhém roce zavítá do Znojma populární americký spisovatel Robert Fulghum. V projektu scénických čtení Listování představí novou knihu Opravář osudů. Návštěvníci uvidí také představení podle jeho knihy Co jsem to proboha udělal. „Fulghum na svém webu publikuje zamyšlení nad věcmi, které ho potkávají. Nejzajímavější postřehy, příhody a témata upravil právě pro knihu Co jsem to proboha udělal?“ popsali pořadatelé v pozvánce.

Kde: Znojemská Beseda

Za kolik: 120 korun

Zámecké dýňobraní

Kdy: sobota a neděle od 10.00

Návštěvníky zámku v Lysicích přivítají vyzdobené komnaty a nádvoří. Nejen podzimními aranžmá, ale i dýňovými motivy. Pracovníci zámku zvou na dýňobraní. „Kromě vyzdobených komnat bude na vnitřním nádvoří tematický minitrh, dýňové pochutiny, dílnička pro děti a výstava dýní,“ uvedla kastelánka Martina Rudolfová.

Kde: státní zámek Lysice

Za kolik: prohlídka zámku 90/130 korun, dýňobraní zdarma

Další tipy z Brna

OSLAVA UVAŘENÍ PRVNÍ VÁRKY PILSNERU URQUELL U BLÁHOVKY

Kdy: sobota

Kde: hostinec U Bláhovky

Za kolik: zdarma

Největší tahák: na oslavu 175 let od uvaření přiveze pivo jediná česká formanka



NOČNÍ LES V AREÁLU U MRAVENCE LESÍKA

Kdy: sobota 15.00

Kde: areál U Mravence Lesíka, Řečkovice

Za kolik: 50 korun

Největší tahák: ohňová show, průvod v maskách, dlabání dýní a výroba luceren



Další tipy z Blanenska



HORKÝŽE SLÍŽE

Kdy: sobota od 19.30

Kde: Dělnický dům, Blansko

Za kolik: 300/350 korun

Největší tahák: koncert legendární rockové kapely z Nitry k 25. výročí založení, jako host vystoupí formace Mean Messiah



PROCHÁZKA OBOROU

Kdy: pátek od 15.00

Kde: zámecká obora, Lysice

Za kolik: zdarma

Největší tahák: procházka se uskuteční ke Dni stromů, příchozí se seznámí s historií zámecké obory a jejími významnými stromy



Další tipy z Břeclavska



KONCERT MORAVSKÝCH UČITELŮ

Kdy: neděle od 15.30

Kde: kostel Povýšení svatého Kříže, Lanžhot

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: výtěžek poputuje na opravu varhan

KŘEST SKLADEB EMPLANE

Kdy: sobota od 19.30

Kde: Piksla, Břeclav

Za kolik: 60 korun Největší tahák: kapela Emplane vydává první EP, na koncertě zahrají i skupiny Ajdontker a Ptakustik



Další tipy z Hodonínska



1. LUŽICKÝ GULÁŠFEST

Kdy: sobota 10.0017.00

Kde: Lužice, Lidový dům

Za kolik: zdarma

Největší tahák: prezentace účastníků začíná v 10.00, vaření gulášů od 11.00, košt gulášů, živá hudba ve stylu country

SLET BUBENÍKŮ

Kdy: pátek od 19.00

Kde: Hodonín, Dům kultury

Za kolik: předprodej 200 korun, na místě 250 korun Největší tahák: kromě bicích, bubnů, perkusí, hlasů a zvuků se letos do sestavy dostal i neobvyklý nástroj: cimbál



Další tipy z Vyškovska



ZÁMECKÁ JÍZDA SVATÉHO HUBERTA

Kdy: sobota od 15.00

Kde: zámecký park ve Slavkově u Brna

Za kolik: zdarma

Největší tahák: halali aneb hon na lišku, soutěž ve skákání mini-maxi

DRAKIÁDA

Kdy: sobota od 14.30

Kde: na kopci za základní školou, Hodějice

Za kolik: zdarma Největší tahák: akce je určená pro malé i velké zájemce, děti v jejím závěru čeká odměna



Další tipy ze Znojemska



OVARt MOBILNÍ SVĚTY

Kdy: sobota od 17.00

Kde: Restaurace Sapík, Dobšice

Za kolik: zdarma

Největší tahák: členové facebookové skupiny Mobilní fotografie CZ/SK vystavují posedmé své fotografie, zahrají kapely DneskaNe z Kroměříže a Pepa Barnet & Sešup ze Znojma

VÝLOV RYBNÍKŮ U JEJKALA

Kdy: sobota od 9.00

Kde: rybníky blízko Podmyče

Za kolik: zdarma Největší tahák: prodej rybích specialit i ryb