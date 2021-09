Cena za rekonstrukci tramvajové tratě, vodovodu a kanalizace činí 204 milionů korun. „Jedná se proto o jeden z největších letošních projektů v oblasti dopravy,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.Od pondělí se vrátí tramvaje linek 6 a 8 do Starého Lískovce, kde skončí výluka. Dosud zajížděly pouze do smyčky Švermova.

V pondělí 20. září se vrací provoz tramvají do Lesnicé ulice po rekonstrukci sítí i vozovky. | Foto: Deník/Jiří Sláma

