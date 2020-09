Nová budova vznikla na místě původního objektu. „Téměř čtyřicet let oddělení sídlilo v budově, jež původně sloužila jako zázemí pro stavbu dálnice,“ zmínil policejní mluvčí David Chaloupka. Náklady byly necelých šedesát milionů korun. Nové budovy se dočkali i policisté z dálničního oddělení v Podivíně na Břeclavsku.

Policisté plánují i další investice. V židenických kasárnách chtějí mít do budoucna moderní komplex se všemi policejními útvary. Do konce roku chtějí směnit pozemky s městem. „Řešíme vypracování studie. Už existují první skici, jak by areál mohl vypadat,“ řekl krajský policejní ředitel Leoš Tržil.

V areálu židenických kasáren nyní funguje centrum pro lidi bez domova. Na jaře ho tam zřídilo město. „Jsme rádi, že centrum funguje. Máme zařízenou výpůjčku až do konce roku 2021. Pak musíme hledat jiné místo,“ sdělil náměstek primátorky Robert Kerndl.

MICHAL HRABAL, SÁRA JESCHKEOVÁ