Dobrá zpráva pro řidiče, kteří jezdí po frekventované silnici I/43. Už v neděli skončí uzavírka v úseku, kde silničáři budují odbočovací pruh na křižovatce k obci Závist na Blanensku a současně opravují povrch silnice mezi obcemi Lažany a Milonice.

Uzavírka silnice I/43 a objízdná trasa přes Černou Horu skončí už 31. října. | Foto: souhlasem Ředitelství silnic a dálnic

Uzavírku a objízdnou trasu pro auta do tři a půl tuny vedoucí přes Černou Horu, Žernovník, Malou Lhotu a Újezd u Černé Hory do Lažan Ředitelství silnic a dálnic pro eliminaci dalších dopravních omezení záměrně využili pro obě akce společně. „V Milonicích, kde budujeme odbočovací pruh, je však ještě nutné dodělat úsek asi čtyřiceti metrů za autobusovými zastávkami. Provoz v tomto krátkém úseku budou ještě do konce listopadu řídit semafory," zmínila mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.