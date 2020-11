Lidé potřebují pro hru pouze telefon, čtečku QR kódu a chuť projít se po Pohořelicích. „Chceme používat i moderní technologie, abychom nebyli braní pořád jen jako ti s buzolou, kteří se orientují pouze v papírové mapě,“ říká Maršálek.

Nadšenci plní celkem patnáct úkolů. „Hra je určená i pro děti mimo skaut. Vymysleli jsme spíše obecnější úkoly. Například uvařit doma dýňovou polévku, upéct si oblíbenou buchtu. Je tam i úkol zapálit někomu blízkému svíčku na hřbitově, jelikož je období Dušiček, pouštění draka,“ jmenuje vůdce pohořelického oddílu.

Ke každému úkolu se váže jedna indicie, které jsou umístěné například na budově mateřské školy v Šumické ulici, na městském úřadě nebo na jiných známých budovách. „Některé QR kódy jsou umístěné na domech, kde bydlí skautští vedoucí,“ zmiňuje Maršálek.

Hra bude přístupná po celý listopad, funkční je od neděle. „Chtěli jsme si vyzkoušet, jakou to bude mít odezvu. Pokud bude mezi dětmi oblíbená, jsme připravení vytvořit na prosinec druhé kolo. Kódy budou rozmístěné jinde a budou i jiné úkoly,“ poznamenává mladý muž.

Lidé se mohou podělit o své zážitky na zvláštní facebookové skupině, kam mohou vkládat i své fotografie a videa. „Zatím ve skupině máme pár fotek. Doufám, že se to ještě rozjede. Někteří rodiče mi psali, že děkují za tuto činnost a děti začínají plnit. Může se ale stát, že někteří budou úkoly plnit, aniž by fotky zveřejňovali. Je to věc, se kterou jsme počítali,“ podotýká Maršálek.

Soutěžící musí při pohybu v ulicích nosit roušky a dodržovat rozestupy od ostatních. „Úkoly ať plní pouze s rodinou nebo samostatně,“ doplňuje Maršálek.