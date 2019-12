Brno /FOTOGALERIE/ - Dvanáct zcela nových krmítek slouží ptákům v parku u Lva u Brněnské přehrady. Barevné přístřešky visí na stromech od začátku tohoto měsíce. Za zhruba 2 100 korun je pořídili zástupci kníničské radnice.

V parku u Lva v brněnských Kníničkách mají od začátku prosince nová krmítka pro ptáky. | Foto: Deník / Oldřich Haluza

Tři krmítka jsou nově také v zahradě mateřské školy. Krmení do ptačích budek dodává pečovatel o tamní park i místní. Do parku přilétává pravidelně zhruba dvacet druhů ptáků. Mezi nimi je hned několik druhů sýkor, brhlík, vrabec nebo sojka. V létě do parku zavítaly také kačeny, protože je v nich vodní zdroj.