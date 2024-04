Sudy, ve kterých byly nebezpečné látky naředěné vodou, umístil do Rajhradu obžalovaný Petr Jaroš. Uznal, že celou situaci nedomyslel, ale popírá, že by chtěl záměrně někoho ohrozit. „Fosfor je v jídle, v hnojivu i v žrádlech pro zvířata. Není to nepřítel, ale strategická surovina. Chtěl jsem, aby se využil dále. Dbal jsem i na to, aby vše bylo dostatečně zabaleno a připraveno k převozu,“ vysvětlil svůj postoj u soudu.

Podle obžaloby ovšem sudy dostatečně zabezpečené nebyly. „Policie zmínila, že bylo třeba sudy ještě jednou obalit, aby se daly bezpečně odvézt na likvidaci,“ sdělil státní zástupce Robert Hanuš. Trvá na tom, že ze strany obžalovaných se jednalo o úmyslné ohrožení.