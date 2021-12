Nová ledová plocha s chlazením, mantinely a umělým osvětlením by mohla vzniknout na tamním Horáckém náměstí. Je to v blízkosti dalších sportovišť, jako například fotbalového hřiště s umělou trávou, kam jsou místní zvyklí chodit. „V této lokalitě je rovná asfaltová plocha, na které se to dá postavit a je to v těsném sousedství školy. Navíc jsou v blízkosti i rozvody elektřiny,“ informoval tamní místostarosta René Černý.