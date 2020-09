"Nakonec jsem šel do Helgy od Pivovaru Clock, měl jsem ji i loni. Pak vyzkouším i něco dalšího," usmívá se Marek Koutný, když s plným tuplákem míří ke stolu za přáteli. Je sobotní odpoledne a poslední patro tržnice na Zelném trhu se postupně plní. Lidé za německým pivem přichází na letošní Oktoberfest.

U pípy se do rytmu německé dechovky pohupuje Ľubomír Ontkoc. V bavorském kroji láká na zlatavý mok přicházející návštěvníky. "Dneska je tam Hacken-Pschorr, Spaten, Paulaner, Löwenbräu," vypočítává a bere si sklenici od staršího muže s šedivými vlasy. Celkem si návštěvníci festivalu vyberou ze sedmi druhů piva. "Nejvíc se točí asi třináctka Weihenstephaner Festbier," dodává Ontkoc.

Dvou a půlměsíční štěně Jim ochutnává ze sklenice Terezy Pivcové. "Jeho táta Jack taky pije pivo, Jim to potatil. Zjistili jsme, že mu chutná před třemi dny. Jaký pán, takový pes a jaký táta, takový syn," směje se žena s barevnými vlasy.

Opodál si ke stolu u oken sedá nakrátko ostříhaný muž s brýlemi. Pozoruje hemžení na náměstí pod ním a upíjí ze své sklenice, která osaměle čeká mezi prázdnými podtácky. Za několik minut už se pivní tácky zaplní sklenicemi, ozve se cinkot a brýlatý muž se usmívá a připíjí si partou, která si k němu přisedla.

Skupina v krojích sedí u stolu nejblíž výčepu. Na německé pivo si přinesli speciální korbele s víčky. "Jsou to ručně malované originály z Mnichova," ukazuje německý překladatel Peter Kolla. Na Oktoberfest na Zelňáku se vypravil už po několikáté. Kvůli špatnému počasí letos pořadatelé festival přesunuli z náměstí do prostor tržnice. "Venku je to lepší, protože je tam víc lidí. Dnes je ale zima a je dobře, že jsme uvnitř," míní Kolla.

Zato Radek Skalka z Brna by byl raději celý den venku. "Trocha deště ještě nikoho nezabila a určitě by to bylo lepší, než si muset chodit pro pivo v roušce. Alespoň že u stolu si ji můžu sundat," věnuje ironický úšklebek černé látce, kterou si odložil na stůl. "Nesmíš přestat pít," komentuje stížnosti jeden z jeho přátel, když mu výčepní příborovým nožem zarovná pěnu na čerstvě načepovaném pivě. "Já jsem tu každý den už od čtvrtka," chlubí se.