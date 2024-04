Dvoumístná nabíjecí stanice pro majitele elektromobilů vzniká v brněnských Židenicích. Lidé by ji mohli využívat už během dubna, dělníci na ní nyní pracují před úřadem městské části.

V Židenicích vzniká nová nabíjecí stanice pro elektromobily. Hotová bude v dubnu | Video: Deník/Klára Hrbáčková

Židenický starosta Petr Kunc informoval, že je to druhá nabíjecí stanice, kterou městská část postavila ve spolupráci s Teplárnami Brno. „První už funguje ve čtvrti Juliánov. Postupně chceme systém rozšiřovat, musíme ale najít vhodná místa s dostatečným příkonem elektřiny, to znamená v blízkosti trafostanice,“ popsal Kunc.

Zdroj: Deník/Klára Hrbáčková

Do budoucna plánuje vedení městské části oslovit lidi, kteří sami nabíjecí stanici mají. „Prozkoumáváme, jestli by bylo možné u soukromníků udělat takzvanou zónu E a umožnit tam parkování pro ostatní, kteří by si chtěli auta nabít,“ doplnil starosta.