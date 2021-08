Součástí diagnostiky je i předvídání závad, aby se daly vyřešit bez omezování plynulého a bezpečného provozu. „Zastavení provozu v tuto chvíli nehrozí,“ doplnila Friebová. Nalezené závady nemají vliv na současný provoz mostu.

Podle místostarosty obce Ladislava Tichého je most místní chloubou. „Dokonce jsme se snažili most dát do kulturních památek, je to totiž první obloukový železniční most ve střední Evropě,“ dodal Tichý. Diagnostiky mostu jsou podle něj povinností Správy železnic.

Most stavaři opravovali mezi roky 2007 až 2012. Součástí byly celkem tři stavby. „Zrekonstruovali jsme železniční svršek v obou kolejích, sanovali povrch železobetonových částí mostu a opravili římsy, zábradlí a hydroizolaci na mostě,“ vyjmenovala Friebová. Nosné konstrukce a spodní strana mostu součástí rekonstrukce nebyla.

Výsledky z monitoringu využijí odborníci při budoucích návrzích mostů s obdobnou neobvyklou konstrukcí.

