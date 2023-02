Na shromáždění, které se uskutečnilo od šesti hodin, vystoupila třeba brněnská primátorka Markéta Vaňková. „Před rokem jsme se probudili do rána, které změnilo naše vnímání a připravilo nás o naše ideje. Tato zbytečná válka pokračuje stále, má za sebou mnoho zbytečných obětí. Co si myslím, že Vladimíra Putina překvapilo, že se západní svět semknul a přišel na pomoc Ukrajině. A co ho překvapilo možná ještě více, že hrdý ukrajinský lid se nebál postavit tomuto silnému nepříteli," řekla Vaňková.