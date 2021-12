Pod stromečkem na ni nebude čekat dvacet úhledně zabalených dárků. Nebude jich nejspíš ani pět a už vůbec v nich nenajde nový iPhone nebo počítač. Přesto se jí při vyslovení slova Vánoce třese hlas nadšením a z očí srší jiskry. „Já se na těším Vánoce strašně moc. Hlavně teda na dárky a že se u té večeře sejde celá rodinka. Bude tady teta Iveta a teta Ivana. Že to bude prostě dobrý,“ culí se jedenáctiletá Róza z brněnského Dětského domova Dagmar. Její přání je prosté: hezké nové kalhoty.

Róza stráví stejně jako desítky jiných dětí na jihu Moravy svátky s rodinnou skupinou v dětském domově. Upečou cukroví, přecpou se salátem, podívají se na pohádky, dostanou dárky. Některé i vícekrát, neboť si Štědrý večer udělají jak v domově, tak u příbuzných, kam odjedou. „Nám tady na Vánoce zůstává sedmnáct dětí. Chodíme na procházky, krmit zvířátka. Připravujeme pro ně klasický Štědrý den s dárky, salátem, lidovými zvyky a vším, co k tomu patří. Ostatní dárky dostanou, až se vrátí. Hrozí totiž, že by o ně jinak přišly,“ uvedla ředitelka Dětského domova Nová Ves u Chotěboře Etela Coufalová.

VIDEO: srážka cyklisty a chodce na Burianově náměstí, jeden muž je v bezvědomí

Narážela tak na skutečnost, že řada dětí přes Vánoce dětský domov opustí a jede za příbuznými. Některé jen na svátky. Jiné na celé prázdniny. Kdyby však dárky dostali ještě před odjezdem, mohly by se vrátit bez nich. Nezřídka se totiž stává, že jim je rodiče zabaví a dají například do zastavárny. „Ano. Dříve jsme dětem dárky dávaly dopředu. Teď už to kvůli bezpečnosti děláme později,“ doplnila Coufalová.

Vánoce jsou přitom podle odborníků pro výchovu dětí stěžejní. Učí se, co je v životě důležité, v čem tkví hodnoty a jakmile dospějí, předávají tyto zkušenosti dál. „Jde také o zásadní věc z hlediska sebevědomí a sebeúcty. Mít pocit, že na mě záleží a že o nic nepřicházím. Že jsou lidé, kteří na ně myslí. Pak je to samozřejmě sociální aspekt. Děti se po prázdninách baví hlavně o tom, co dostaly. Ty, které nemají o čem mluvit, jsou odstrčené,“ vysvětlila psycholožka Zuzana Spurná.

Výstavba obchvatu Čebína je o krok blíž, postaví ho vítěz soutěže

V domovech si tohle uvědomují, pročež se snaží, aby Vánocům dětí, které v zařízení zůstávají, nic nechybělo. „Vánoce slavíme dnes. Máme tři rodinné skupiny. Odpoledne připravujeme slavnostní tabule, zpíváme koledy, koukáme na pohádky. Kolem páté hodiny se rodinky semknou, dají si večeři čítající rybí polévku, bramborový salát a rybu nebo kuřecí řízek. Pak jsou na řadě dárky,“ vylíčil ředitel dětského domu Dagmar Daniel Kusý, s tím, že se svátky snaží co nejvíc připodobnit těm, jaké jsou v běžných rodinách.

I na tyto děti však místo pohody doléhá tíživost situace. Avšak jen dočasně. „Pozorujeme, že se u nich projevuje částečná nervozita, protože tu musí zůstat a nemají kam jet. Ale jakmile ostatní děti odjedou k příbuzným, nervozita se rozplyne a snaží se dodržovat tradice. Děti přes den nejí maso, aby viděly zlaté prasátko, den dopředu si upečou vánočku, pouští si pohádky, zpívají koledy nebo jdou na procházku. Ve čtyři hodiny bývá slavnostní večeře, kdy si děti připraví slavnostní tabuli. Jak dojí, zazvoní zvoneček, přijde Ježíšek a děti jdou ke stromečku. Zkrátka si užívají vánoční pohodu,“ nastínil ředitel Dětského domova Hodonín Vlastimil Kluďák.