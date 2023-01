Jak ale mají Brňané postupovat v případě, kdy již živý vánoční strom nelahodí jejich očím a chtějí jej vyhodit? V prvé řadě patří stromky na sběrné středisko odpadů, odkud je pracovníci firmy odvezou do kompostárny.

VIDEO: Oslava ukrajinských Vánoc v Brně. Stánky lákají na speciality, podívejte

Správně odstrojený strom lze však v předvečer svozu odložit vedle černých popelnic, poté skončí ve spalovně. „Popelářský vůz jej pak v rámci standardního svozu odveze do areálu, kde se z něj vyrobí teplo a energie pro brněnské domácnosti,“ sdělil mluvčí společnosti Sako Brno Michal Kačírek.

Kmeny stromků, které mají průměr přesahující pět centimetrů, je lepší nařezat na přibližně metrové kusy. Lisovací zařízení svozového vozu totiž silné dlouhé kmeny nezpracuje. „V každém případě by však měl být vánoční stromek důkladně zbavený všech ozdob, řetězů a háčků,“ dodal Kačírek.

Co dělat s vánočním stromkem po svátcích



Nejdříve je potřeba jej důkladně zbavit všech ozdob a háčků, mohou způsobit zranění.



Stromek lze odnést do sběrného střediska odpadu nebo v předvečer svozu položit vedle černé popelnice.

Nepotřebné stromy by lidé neměli odkládat na chodník nebo do parků, nepatří ani přímo do popelnice, ale vždy vedle ní.

Chybou je také pokládat stromek vedle kontejnerů na tříděný odpad, k podzemním kontejnerům a k popelnicím na bioodpad.

„U nás zůstává stromek až do Hromnic, takže to zatím nemusíme řešit,“ oddechl si třeba Vladislav Šotek.