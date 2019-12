Brno /FOTO, VIDEO/ - Mami, proč mají ty pásky přes pusu? Ozývá se krátce po sobotní jedné hodině odpolední na Zelném trhu. „Chtějí upozornit na zabíjení kaprů,“ vysvětluje procházející matka své asi čtyřleté dceři. Dítě není jediné, kdo se s údivem dívá na desítky lidí lemujících chodníky jednoho z hlavních brněnských náměstí.

Tichý protest proti masovému zabíjení kaprů v období Vánoc | Video: Klára Vašíčková

V ruce totiž drží transparenty a ústa jim svírá černá lepící páska, ta značí tichý protest proti masovému zabíjení kaprů v období Vánoc. „Je to takový pietní akt. Zabíjení kaprů není žádná stará tradice. Chceme poukázat na to, že to není nutné, proto rozdáváme i letáčky s alternativními veganskými pokrmy, které lze na Štědrý den jíst,“ poznamenává organizátorka Markéta Kubcová.