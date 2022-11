Zda zasáhl do plánování adventních trhů nárůst cen energií. K jakým úsporám jste se uchýlili? Jakou návštěvnost letos očekávají? A kam by Brněnské Vánoce měly směřovat v budoucnu.

Od toho loňského se odliší hlavně tím, že bude (smích). Máme za sebou dva roky, kdy se neodehrálo téměř nic. Každý z nich byl specifický, předloni covid začal a tehdy jsme nevěděli, co se bude dít a neuměli na to reagovat. Loni už jsme byli zkušenější, ale tehdy vláda zrušila trhy večer před jejich začátkem. Po dvou letech tak nyní máme připravené Brněnské Vánoce v plném rozsahu včetně novinek, které reagují na rostoucí návštěvnost.

Jaké budou trhy na obnoveném Moravském náměstí?

O pořadatelství se dělíme s městkou částí Brno-střed, ta má na starosti právě Moravské náměstí a Zelný trh. Vím ale, že dělali vše proto, aby park stihli otevřít před začátkem adventu, protože se jedná o velmi oblíbené místo. Koncept se oproti dřívějšku změní, stojí tam několik stánků, povedlo se ale prosadit vyhlídkové kolo. Na něj se lidé moc těšili.

Jsou na každém náměstí jiné stánky, nebo se mísí dohromady?

V podstatě obojí, každé náměstí ale vypadá jinak a i mimo advent se ta místa jinak chovají. Náměstí Svobody je tradičně průchozí. To je mimochodem těžké uchopit, protože lidé jsou u trhů rádi obklopeni vánoční vesničkou a chtějí se tam cítit bezpečně. Právě to je třeba na náměstí Svobody výzva, protože je rozdělené tramvajovou kolejí. Vždy bylo ale místem setkávání a kulturního programu, proto jsme tam na každý den naplánovali živá vystoupení. Zelný trh má podobný koncept, také je na něm postavené pódium. Program je tam v plánu každý den mimo pondělí a úterý, kdy se přesune na Starou radnici. Na obou místech současně program kvůli zvukovému překryvu bohužel být nemůže.

Co patří mezi letošní novinky?

Určitě advent na Staré radnici, což je nápad z loňska, který jsme z důvodu pandemie nestihli předvést. Na náměstí Svobody máme novou dramaturgickou linku, pomocí níž budeme mapovat amatérské a poloamatérské brněnské sbory. Je překvapením, kolik různých sborů s odlišnými repertoáry ve městě máme. Další novinkou je projekt Daruj Kelímek, který iniciovali tři z našich prodejců a oslovili nás ke spolupráci. Princip je v tom, že když lidé půjdou vrátit kelímek, nemusí chtít u vratného stánku zálohu, ale mohou si vybrat jednu z osmnácti neziskových organizací, které padesát korun za kelímek věnují.

Jak adventní trhy vypadají po gastronomické stránce?

Letos se nám konečně povedlo přesvědčit některé známé brněnské podniky, aby měly na vánočních trzích svůj stánek. Máme tam několik originálních gastronomických konceptů bister přímo pro stánky. Ty jsme vytvořili s nejvyhlášenějšími brněnskými restauracemi, jež jsou součástí projektu Gourmet Brno. Máme tam řadu národních kuchyní, mimo jiné třeba ukrajinské nebo mongolské bistro, uruguayské ovoce, belgické či francouzské speciality. Pak celou řadu stánků, které nabízejí regionální potraviny z Čech a Moravy.

Můžete popsat příběh vánočních stromů na náměstí Svobody a Zelném trhu?

Letos si obzvlášť užíváme diskusi veřejnosti o tom, který ze stromů je hezčí. Je důležité si uvědomit, že vánoční strom na Zelném trhu je vždy darovaný soukromníkem. Strom tak padesát let roste na zahradě, kde má dokonalý přístup živin, světla, má potřebnou péči. Na náměstí Svobody jsme nositelem stoleté tradice, kterou založil Rudolf Těsnohlídek. Od té doby se strom vozí vždy z bílovického polesí, takže je obklopen ostatními stromy a má zcela jiné parametry. Má ale obrovsky hlubokou charitativní myšlenku, proto spolu oba vánoční stromy nelze srovnávat.

Jana Tichá Janulíková:



Je jí šestačtyřicet let.



Vystudovala hudební a filmové vědy na Masarykově univerzitě v Brně.



Absolvovala také obor Marketingová a sociální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.



Před sedmi lety se stala ředitelkou Turistického informačního centra města Brna.



Od té doby se každoročně věnuje přípravě brněnských adventních trhů.



Jak sama říká, srdečními záležitostmi jsou pro ni dcera a Brno.

Proč jste se letos rozhodli pro jiný design dekorací?

Vánoční strom vypadá každý rok jinak. Technické sítě Brno, které zodpovídají za výzdobu, soutěží každý rok takzvanou výzdobu na klíč. V posledních letech se snažíme propojit vzhled kampaně a výzdoby, letos jsme se uchýlili k holografickým barvám. Zajímavostí je jejich složení, všechny dekorace jsou vyrobené pasivními metodami, některé vznikly pomocí bioprintu, což je rozložitelný materiál z cukrové třtiny.

Zasáhl do plánování adventních trhů nárůst cen energií?

Snažili jsme se, aby byla pořadatelská stopa co nejmenší a Brněnské Vánoce byly udržitelné. Proto třeba světelné vybavení, které jsme pořizovali, spadá do kategorie vysoce úsporných technologií. Pro představu jeden den provozu vánočního stromu na náměstí Svobody stojí asi tři sta třicet korun. Jsou to minimální sumy, proto jsem nechtěla dělat gesta, že bychom strom rozsvěcovali například jen určitou část dne. Brát návštěvníkům to, co mají rádi, když to nemá žádný dopad, nemá smysl. Nárůst cen energií jako pořadatelé nepoznáme tak významně, protože si prodejci energie platí sami. Dá se ale předpokládat, že z toho důvodu bude jejich zboží dražší, nejspíš o deset až dvacet procent.

K jakým úsporám jste se uchýlili?

Nejvíce jsme šetřili na marketingu, hodně věcí jsme přenesli do online světa. To nám pomohlo uspořit peníze za tisk propagačních materiálů. Další úspory jsme získali snížením výroby nových stánků nebo vybavení. Kde jsem rozhodně nechtěla šetřit, byl program, estetika nebo pohodlnost pro návštěvníky. Naším cílem bylo nenechat návštěvníky, aby úspory poznali. Výhodou je pro nás, že jsme v předchozích letech zběsile investovali, do projektu se povedlo dostat hodně peněz, podařilo se nám dokonce vyrobit zbrusu nový trh pro Starou radnici. Předtím jsme vyrobili zimní bar, konzumační zóny na náměstí Svobody nebo dvě designové hvězdy. Z těchto věcí teď několik dalších let můžeme těžit.

Jsou Brněnské Vánoce atraktivní turistickou atrakcí také pro zahraniční návštěvníky?

Mění se poměr českých a zahraničních návštěvníků. Data sbíráme hlavně od ubytovatelů a sledujeme, jaký je trend motivace, že někdo skutečně přijede do Brna proto, aby navštívil vánoční trhy. Čísla se do roku 2019 neustále zvyšovala, pak přišly dva roky, které s cestováním zamávaly. Nastala ale důležitá změna, jež nám jakožto pořadatelům pomůže. Brněnské hotely totiž dříve neměly prioritu oslovovat volnočasové návštěvníky, více je zajímali lidé, co přijeli na různé konference. Ubytovatelé ale musí po pandemii významně lovit mezi těmi, kteří chtějí ve městě něco dělat. Proto je naše spolupráce s nimi najednou mnohem užší, tvoříme například různé balíčky. Do budoucna bude tento trend myslím ještě růst.

Jakou návštěvnost letos očekáváte, když se jedná o první advent po pandemii?

V roce 2019 jsme měli odhadem milion a půl návštěvníků, což způsobuje, že poměrně malé historické centrum začíná být přeplněné lidmi a my chceme, aby byly trhy příjemné a všichni měli dostatek místa. Na dva pandemické roky bychom nejraději zapomněli a navázali tam, kde jsme před třemi lety skončili. Odhady máme od policistů, letos bychom byli rádi zhruba za zmíněný milion a půl lidí. Pro nás ale neustále rostoucí návštěvnost není až takovou prioritou, mohlo by to totiž znamenat snížení komfortu, což nechceme. Podle zpětné vazby není pro zahraniční turisty brněnský advent vtíravý, je hodně lokální a náš, což turisty hodně baví. Zároveň jsou překvapení, kolik místních na naše trhy chodí.

Kam byste tuto událost chtěla posouvat do budoucna?

Připravujeme projekty, které návštěvníky namotivují k tomu, aby se podívali také mimo nejužší centrum. Zatím jsme se nerozložili na všechna volná náměstí, máme ještě Římské náměstí, prostor před Janáčkovým divadlem, parky a další místa. Jednou z cest je dělat menší dílčí trhy na různých místech, třeba s jiným sortimentem, druhou cestou je projekt tras, kam se svařákem vyrazit poblíž centra. Ty vedou na Špilberk, Petrov, do Denisových sadů a do dalších lokalit, která jsou v pěší vzdálenosti.