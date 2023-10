/FOTO/ Vánočním stromem pro brněnské náměstí Svobody je pro letošní rok jedle bělokorá. Městu ji věnuje Školní lesní podnik (ŠLP) Masarykův les Křtiny, na cestu strom vypraví od Myslivny lišky Bystroušky šestnáctého listopadu. Stejně jako loni ho do Brna dopraví odvozní souprava.

Vánočním stromem pro brněnské náměstí Svobody je letos jedle bělokorá. | Foto: Mendelova univerzita v Brně

Strom roste kousek od Olomučan u Blanska. Je vysoký osmnáct metrů, koruna má v nejširším místě přibližně osm. Stáří lesníci odhadují na padesát let. Jedná se v pořadí už o čtyřiatřicátý strom z univerzitních lesů věnovaný městu prostřednictvím Českého červeného kříže.

„Lidé neustále striktně trvají na tom, aby vánoční strom byl dokonale rovný, nechyběla mu žádná větev, zkrátka aby byl bez jediné chybičky. Možná je na čase zaměřit se víc na krásu přirozenosti a příběh stromu, abychom si uvědomili, čemu odolal, když rostl desítky let v lese, v přirozeném prostředí. To se nedá říct o stromcích vypěstovaných například na plantážích v Dánsku, které pak mimo jiné míří na vánoční trh i do České republiky,“ vysvětloval výběr Lumír Dobrovolný ze ŠLP Křtiny.

Parametry stromu navíc limitují technické okolnosti. „Jsou to třeba přístupnost techniky pro skácení v lese, délka odvozní soupravy a výška trolejového vedení v Brně,“ zdůraznil Dobrovolný.

Tradici vánočního stromu v centru města založil spisovatel Rudolf Těsnohlídek poté, co dvaadvacátého prosince roku 1919 spolu s kolegy našel při procházce v lese u Bílovic nad Svitavou odložené batole. Těsnohlídek dal následně podnět k založení dětského domova Dagmar.

Předání začne u Myslivny lišky Bystroušky

Pod vánočním stromem bývala kasička, do níž lidé dávali peněžní dary na stavbu tohoto zařízení. „Vzhledem k této tradici se se stromem pro Brno loučíme na bílovickém polesí ŠLP Křtiny. Letos se tak stane šestnáctého listopadu,“ doplnil Dobrovolný. Krátký kulturní program, tradiční symbolické sázení stromků a slavnostní předání začne u Myslivny lišky Bystroušky v šestnáct hodin.

Školní lesní podnik nabízí i vánoční stromky do domácností. Každoročně se koná několik prodejních víkendů na hájenkách, kde si zájemci mohou vybrat a zakoupit stromky z kraje lesů lišky Bystroušky.

„Stejně jako vánoční strom pro Brno i tyto stromky mají ekologickou certifikaci a pochází jak z prořezávek, které jsou z pěstebního hlediska nutné a stromky by jinak zůstaly v lese k rozkladu, tak i z cílených maloplošných výsadeb na specifických místech, například pod elektrovody. Na vánočních stromcích z univerzitních lesů do domácností lidé oceňují především jejich čerstvost, nezaměnitelnou vůni lesa, i to, že vyrostly v lese za Brnem,“ dodal Dobrovolný.

Zdroj: Deník/Robin Fajmon