Podle Martina Káčerka by se vzhledem ke strmému nárůstu cen energie na provozu vánočního osvětlení mělo šetřit. „Nemyslím tím zrušení nebo zákaz, ale stačilo by upravit dobu provozu,“ myslí si muž. Ekonomický ředitel Technických sítí Brno Miroslav Sečkář s ním však nesouhlasí. Časovač na jeden elektrický přívod, který by zajistil vypínání světel přes noc, by podle něj vyšel dva až dva a půl tisíce korun. Připočíst by se k tomu musely i náklady na pracovní sílu, která by zařízení instalovala. „Takovéto úspory by se absolutně nevyplatily,“ sdělil ředitel.

Provoz vánočního osvětlení a výzdoby v centru města je totiž díky použití LED technologií velmi úsporný. Například denní spotřeba elektrické energie vánočního stromu, který bude čítat 24 tisíc světélek, 80 menších svítících hvězd, 60 větších hvězd a velkou svítící špici, bude činit pouhých 330 korun. Zdobit jej budou i další udržitelné dekorace.

„Konkrétně se bude jednat o špici vánočního stromu a svítící hvězdy. Ty budou vyrobené technologií bioprintu. Výrobní proces obsahuje recyklovatelné a biologicky rozložitelné struktury vyrobené z cukrové třtiny, které se v terénu zcela rozloží,“ popsala ředitelka Turistického informačního centra města Brna Jana Janulíková. Za ozdobami bude stát česká pobočka firmy Blachere Illumination, jejíž mateřská společnost zdobí i slavnou ulici Champs-Élysées v Paříži.

Příkladem může být i nasvícení živých stromů. Na každém z 18 stromů lemujících náměstí Svobody bude umístěno zhruba 70 světelných řetězů v celkové délce 1,2 kilometru na celé náměstí. Denní spotřeba tohoto nasvícení přitom vyjde na 91 korun.

Podle Janulíkové však město v souvislosti s vánočním osvětlením smýšlelo energeticky udržitelně už několik let před krizí. „Už když se v roce 2016, 2017 pořizovaly nové světelné řetězy nebo jiné vybavení, myslelo se na to, aby byly použity LED technologie, které jsou velmi úsporné,“ uvedla Janulíková. Podle Sečkáře navíc Technické sítě každým rokem postupně vyměňují starší světla za ledkové, a to nejen u svátečního osvětlení, ale i u osvětlení veřejného a nasvícení památek. „Když se zvažovala otázka, jestli se má vánoční osvětlení jako v jiných městech nějakým způsobem vypínat, spočítali jsme náklady a zjistili jsme, že to za to nestojí. Jednalo by se tak spíše o populistické gesto než o nějakou reálnou úsporu,“ dodal Sečkář.

Důvodem nízkých nákladů na osvětlení vánočního Brna je rovněž to, že elektřina na provoz Vánočního Brna se neplatí za aktuální tržní ceny. Technické sítě Brno zasmluvňují nákupy elektřiny ve dvouletých intervalech a pro roky 2022 a 2023 byla zasmluvněna cena již v roce 2021.

Ani u velkého vyhlídkového kola, které stojí v parku na Moravském náměstí už od roku 2018, se velké navyšování cen za provoz zřejmě konat nebude. Jiří Husek ze společnosti ConFolding Group, která kolo provozuje, sice na dotaz, zda se provoz kola kvůli energetické krizi prodraží, přímo neodpověděl, ceny vstupného se však podle něj nezmění. „Vstupné ve výši sto korun zůstává stejné jako od roku 2018,“ sdělil Husek