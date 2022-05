Jehničtí si odpočinou v nové relaxační zóně s vyhlídkou a posezením, podívejte

Podle Poláka v klubu výrazně převládají ženy. „Celkově je nás o něco méně než před kovidem. Muži jsme tam pouze dva, kteří chodí na schůze. Náš Klub důchodců oficiálně nemá předsedu, ale takovým vedoucím členem jsem já. Připojit se k nám může každý, kdo má zájem a je v důchodu," upřesňuje vedoucí.

Členové se letos společně zúčastnili už několika akcí a zájezdů. „Navštívili jsme například brněnský Motýlí dům, výstavu o kávě ve vědeckém centru Vida či výstavu Československá NEJ v Letohrádku Mitrovských. V červnu a možná i v září vyrazíme do maďarských termálních lázní Mošoň,“ vyjmenovává Brňan. Dodal, že od začátku fungování spolku s kolegy uspořádali šestačtyřicet zájezdů, zařídili pětasedmdesát programů na schůze a navštívili pětadevadesát různých kulturních akcí.

Jsme kamarádi

Důchodce si nejvíce váží přátelství, které v klubu navázal a finanční podpory od místního zastupitelstva. „Na začátku se téměř nikdo s nikým neznal a teď už si většinou všichni tykáme a jsme kamarádi. Díky příspěvkům od místní radnice můžeme jezdit na výlety a nějak fungovat,“ sdílí muž.

Všechny činnosti Klubu důchodců najdou zájemci v kronice. „Vedeme ji asi pět let a postupně tam doplňujeme texty a fotografie dokumentující fungování našeho spolku od samého začátku. Aktivně se tomu nyní věnují dvě členky, protože já toho mám už hodně. Kromě toho jednou nebo dvakrát za rok píšu do Jehnických listů, aby občané byli v obraze, co náš klub dělá,“ říká vedoucí.

Brňana koníčkem je výroba modelů starých lidových hraček ze starého nábytku. Během dvaceti letech jich vyrobil zhruba tisíc. „Vytvořil jsem například Sněhurku a sedm trpaslíků, různé vozíčky a kolovrátky. Některé figurky nechávám přírodní, ale mám i barevné. K výrobě jsou nejvhodnější nohy dřevěných židlí. Nad každou figurkou strávím zhruba tři až čtyři hodiny, záleží na tom, jak je složitá,“ popisuje kutil.

Muž před odchodem do důchodu pracoval asi čtyřicet let jako strojař. „Nejprve jsem studoval strojní inženýrství v Bratislavě a poslední ročník jsem dokončil na Vysokém učení technickém v Brně,“ uzavírá důchodce.