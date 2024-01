Například Brňan Miroslav Mátl se do Suchého února zapojil vloni, aby si dokázal, že alkohol k životu nepotřebuje. „Mám na to velmi pozitivní názor. Chápu, co si od toho lidé opravdu závislí na alkoholu slibují. Myslím si ale, že léčení se ze závislosti určitě není o nějakém měsíci, ale čistě o tom, že ten člověk chce," zamyslel se muž.

V budoucnu by se do výzvy ráda zapojila i Ema Benadová. „Jsem si jistá, že to zvládnu. V současnosti je to pro mě ale nereálné, hlavně vzhledem k tradicím tady na Moravě. Především nácviky na Májovou mi vůbec nepomáhají," popsala. Podpořit Brňany v měsíční abstinenci se rozhodlo vedení několika místních barů.