Po dvouletých opravách za pětatřicet milionů korun škola nově pojme až šestašedesát dětí místo dřívějších šestatřiceti. „Rekonstrukce přinesla i kompletní výměnu vybavení tříd nábytkem, doplnění hraček, výukových prvků pro děti a také nové koupelny a toalety. Novotou září i kuchyně a zázemí pro personál,“ zmínila Dobešová.

Rekonstrukce školní budovy byla nutná kvůli narušené statice, vlhkosti, nevyhovujícím dispozicím i nedostatečnému zázemí. „Investice do této školky je jednou z největších investic do školských zařízení Brna-středu za posledních deset let. Stáli jsme před rozhodnutím, zda ji zrušit, nebo se pustit do nejisté rekonstrukce velmi starého domu s narušenou statikou. Rozhodli jsme se správně i kvůli její dlouholeté tradici, protože školka je v budově prokazatelně od roku 1950,“ uvedla místostarostka Brna-středu pro školství Michaela Dumbrovská.