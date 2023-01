Důvodem, proč se tamní starosta rozhodl dopis napsat, byla právě nespokojenost obyvatel, kteří si na změnu jízdních řádů a menší frekvenci tramvajových spojů dosud nezvykli. „Chci, aby dopravní podnik pochopil, že se nejedná o argument starosty, který si něco vymyslel. Cílem je poukázat, že to, oč dopravní podnik žádám, je oprávněný požadavek obyvatel Starého Lískovce,“ řekl Deníku starosta Vladan Krásný.

Původně jezdily do smyčky ve Starém Lískovci tramvajové linky číslo šest i osm, od zprovoznění tunelu do kampusu v polovině prosince již na původní konečnou jezdí pouze takzvaná šestka. Ve všední dny se však prolíná s linkou číslo sedm, která jezdí ve špičce přibližně každých deset minut. „Nerozporuji, že je tramvajový tunel do kampusu pro město důležitý a současnému vedení města nic nevyčítám, pouze prosím o dodržení slibu, který nám město dalo, byť se jednalo o jeho dřívější vedení,“ pokračoval Krásný.

Úspěchem by na základě veřejně dostupného otevřeného dopisu primátorce bylo, pokud by se povedlo zjednat časy odjezdů linky sedm rovněž o víkendech a alespoň v podobných intervalech, jako tomu bylo u tramvaje číslo osm. Klíčové je totiž podle Krásného zejména zajištění přímé hromadné dopravy ze starolískovecké smyčky na brněnské hlavní nádraží a naopak. „V prosinci se konala jednání na úrovni města, městské části a dopravního podniku s dohodou, že provoz hromadné dopravy v lokalitě společně vyhodnotíme na přelomu ledna a února, což za nás platí,“ informovala za brněnský dopravní podnik mluvčí Hana Tomaštíková.

Prakticky shodnou odpověď pak Deník obdržel také od brněnské primátorky Markéty Vaňkové. „V prosinci uplynulého roku jsme vedli jednání za účasti zástupců vedení města Brna, městské části Starý Lískovec a Dopravního podniku města Brna, kde bylo dohodnuto, že provoz městské hromadné dopravy v lokalitě společně vyhodnotíme na přelomu ledna a února. Tato dohoda stále platí,“ sdělila Vaňková.

Změny v dopravě ve Starém Lískovci

Před zprovozněním tunelu ke kampusu jezdily do tamní smyčky linky 6 a 8.



Od půlky prosince míří na místo linky 6 a 7.



Zaznívá však nespokojenost s četností spojů na lince 7, která jezdí na hlavní nádraží.



Na základě požadavků obyvatel se starosta Vladan Krásný rozhodl poslat dopis primátorce Vaňkové.



V něm žádá o dodržení slibu, k němuž se zavázalo předchozí vedení města.



S podpisy k otevřenému dopisu se lidé mohou přidávat do 8. února.