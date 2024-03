Vědecká výprava z brněnské Masarykovy univerzity se o víkendu vrátila z Antarktidy zpátky do České republiky. Biolog Miloš Barták na místě našel několik mrtvých ptáků nakažených ptačí chřipkou. Tím vědecký tým potvrdil výskyt tohoto vysoce nakažlivého viru v oblasti. Ptačí chřipka by mohla významně ohrozit antarktické kolonie tučňáků.

Antarktická vědecká expedice Masarykovy univerzity se o víkendu vrátila do České republiky. Na místě potvrdili výskyt ptačí chřipky. | Foto: Petr Horký, Masarykova univerzita

Na České vědecké stanici na Antarktidě výprava pobyla jen šestnáct dní, což z ní dělá nejkratší z dvaceti výprav, které Masarykova univerzita doposud na Antarktidu vypravila. Přesto za sebou zanechala stopu.

Biolog Barták u stanice našel pět uhynulých ptáků, u kterých byla prokázána ptačí chřipka. „Je to prvenství, o které jsme tak úplně nestáli,“ přiznává Barták.

Na mrtvé ptáky narazil při pochůzce po okolí České vědecké stanice Johanna Gregora Mendela. „V okolí stanice jsme zaznamenali úhyn pěti kusů chaluhy antarktické (druh ptáka hnízdícího v Antarktidě - pozn. redakce) ze zhruba padesáti zde celkově hnízdících, tedy asi deset procent populace těchto ptáků na odledněné části ostrova Jamese Rosse,“ popisuje.

Barták tušil, že by ptáci mohli být nakažení ptačí chřipkou. O výskytu viru v oblasti se v odborných kruzích vědělo. Všechny expedice, které letos do Antarktidy zamířily, tak měly povinnost uvádět neobvyklé chování nebo neobvyklý výskyt mrtvých ptáků. „Když jsem na ně narazil, ihned jsem to nahlásil, a zadal do mezinárodní databáze,“ nastiňuje.

Přenašeči jsou nejspíš migrující ptáci

Na základě nálezu na místo dorazili virologové z Chilského antarktického institutu. „Udělali odběry a za dalších deset dní jsme dostali vyrozumění, že ptáci byli nakažení ptačí chřipkou,“ pokračuje.

Vědci se shodují, že přenašečem jsou nejspíše migrující druhy ptáků, zejména právě chaluhy. Největším rizikem je potom přenos viru na tučňáčí kolonie. „Vědci, ornitologové, se obávají přenosu na velké hnízdící kolonie tučňáků. Aktuálně už je výskyt mezi tučňáky prokázaný a podle nejnovějších agenturních zpráv už jsou potvrzeny i zprávy o prvních mrtvých tučňácích, u kterých byl virus nalezen,“ doplňuje.

Podle Bartáka by v případě, že se virus ptačí chřipky na Antarktidě udrží do další sezony, mohl pro tučňáčí kolonie znamenat významné ohrožení. „Můžeme očekávat hlavně nebezpečí pro menší tučňáčí kolonie do zhruba dvou set hnízdících jedinců. U větších kolonií by asi došlo ke ztenčení, ale nejspíše by přežily,“ informuje.

Jak velké ohrožení přesně virus pro ptačí kolonie na Antarktidě představuje, není zatím úplně jasné. „Je to otázka dlouhodobého sledování, letos jsme sledovali pouze výskyt. Kritický scénář je takový, že příští sezonu by rozvoj ptačí chřipky mohl být daleko výraznější a daleko fatálnější,“ uvádí Barták.

Zdroj: Youtube

Také se vyjádřil ke změnám klimatu, které jsou na Antarktidě zjevné. „Antarktida se rychle otepluje a tempo oteplení je ještě rychlejší, než jsme si jako vědecká komunita donedávna mysleli. Letošní sezona byla také extrémně suchá. U jednoho ledovcového jezera jsme zaznamenali výrazný úbytek,“ poznamenává odborník.