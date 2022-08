Centrální trubice, tedy páteř celé sondy, musí vydržet extrémní tlakovou zátěž při startu rakety i následném osmiletém pobytu ve vesmíru. „Pro představu jsme ji zatížili váhou zhruba patnácti osobních automobilů. Podobnému tlaku musí centrální trubice odolat při startu do vesmíru. Celá konstrukce přitom váží jen třiašedesát kilogramů a její stěny jsou tenké čtyři milimetry," upřesnil Rohel.

Centrální trubice má dvě hlavní funkce. Do jejího středu se ukládají palivové nádrže, zároveň umožňuje nasazení sondy na raketu, která ji následně vynese do vesmíru. Prototyp je vyrobený z uhlíkových vláken, která zajišťují její tuhost a odolnost.

Přípravy zátěžové zkoušky nosné části sondy Plato trvaly více než rok a půl. „Je významný krok, že jsme test mohli dělat přímo v Brně. Naším úkolem byla příprava, vedení a analýza zátěžového testu. To znamená také vypočítat a namodelovat situace, do kterých se sonda může ve vesmíru dostat. Plato ponese do kosmu celkem šestadvacet optických kamer a tomu je potřeba přizpůsobit její vlastnosti,“ dodal Rohel.

Sonda se má vydat na oběžnou dráhu v roce 2026. Mise Plato si klade za cíl objevit planety podobné Zemi. Úkolem sondy je hledat planety obíhající kolem jasných hvězd jiných než Slunce. Data na Zemi bude posílat ze vzdálenosti jeden a půl milionu kilometrů.

Centrální část sondy čekají v následujících měsících další testy. „Na zkušebně leteckého ústavu testujeme ročně desítky různých prototypů, ale vždy je pro nás největší zadostiučinění, když vidíme výsledek našich zkoušek v podobě funkčního zařízení v provozu. V tomto případě to bude moment, kdy Plato dosáhne své dráhy kolem druhého Lagrangeova bodu,“ uvedl vedoucí zkušebny letecké techniky Vysokého učení technického Ivo Jebáček.

BARBORA VOZKOVÁ