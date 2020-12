Jednu zatopili, další semlel komunismus. Brněnští vědci hledají zaniklé obce

Jaké jsou osudy jihomoravských obcí, které zanikly v období mezi koncem druhé světové války a Sametovou revolucí, mapují nyní brněnští vědci. Do dvou let by měl vzniknout nový web, na kterém si lidé zjištěné informace přečtou.

Vědci pod vedením geografů a krajinných ekologů z Mendelovy univerzity v Brně mapují zaniklé vesnice. Na snímku Pelhřimovy. | Foto: archiv Mendelu

Společně zpívali v hospodě a plakali při tom. I tak vypadala rozlučka obyvatel Mušova s jejich vesnicí v roce 1978, předtím, než museli opustit své domovy, aby je zalila voda nově budovaných Novomlýnských nádrží. "Už v šedesátých letech se mluvilo o tom, že Mušov zatopí. Když k tomu mělo dojít, všechny nás svolali do místního kina. Lidé se bouřili, nadávali, plakali. K ničemu nám to nebylo," vzpomínala při třicátém výročí zatopení vesnice pamětnice Mária Dubšová. Mušov ale není jedinou vesnicí na jihu Moravy, která v uplynulých desetiletích zanikla. Jaké jsou příběhy těch dalších, které zmizely v letech 1945 až 1989, a to nejen v kraji, ale na celé Moravě a Slezsku, mapuje nyní tým odborníků z brněnské Mendelovy univerzity, Masarykovy univerzity a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Jejich výzkum potrvá do roku 2022. „Vědci chystají i mapový portál, na kterém bude možné dohledat různé informace, například vývoj počtu obyvatel, historii a důvody zániku obcí, či mapové podklady," řekl mluvčí Mendelovy univerzity Filip Vrána. Podle dosavadních zjištění v kraji zanikly osady i z politických důvodů. „V souvislosti s budováním pohraničního pásma u hranic jihu Moravy s Rakouskem zanikla osada Ječmeniště na Znojemsku a jedna další osada," přiblížil Vrána.