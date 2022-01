Město si užívá a jeho krásy poznává na kole. „Hodně na mě zapůsobila kostnice v kostele svatého Jakuba. To je opravdu něco. Líbí se mi historické centrum, a když mě někdo přijede navštívit, vždycky ho vezmu do centra. V Brně je vlastně pořád co dělat. Mám rád i cyklostezku podél řeky Svratky, po které jezdím do kampusu,“ vypráví vědec Sebastian Lungu-Mitea.