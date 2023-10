Obavy mají mimo jiné z možného navýšení cen za dodávky tepla. Sako Brno totiž aktuálně dodává teplo pětině brněnských domácností. Odpad přivezený do spalovny tak nejen shoří, ale současně vyprodukuje tepelnou energii. „Odpad je jediné palivo, za který platí jeho dodavatelé. Po modernizaci dodává Sako Brno jeden gigajoule tepla do teplárenské sítě brněnské teplárenské sítě za 208 korun. To je za méně, než za kolik lze vyrobit teplo z plynu,“ nastínila opoziční zastupitelka Jana Drápalová.