Určitě ano. Skoro 290 tisíc přepravených cestujících je opravdu hodně. Jsme moc rádi, že za námi lidé přišli.

Bylo v provozu po celou sezonu všech sedm lodí, které jsou součástí vaší flotily?

Na začátku sezony jsme měli jen šest, protože loď Brno jsme ještě upravovali. Měnili jsme tam elektroinstalaci. Zpozdily se nám nějaké dodávky materiálu. Loď Brno tak vyplula až v srpnu.

Mohla být tedy návštěvnost i vyšší, kdyby byla loď Brno provozuschopná už dříve?

Ne, to nemá vliv. Plavební řád je nastavený na čtyři lodě, které zajišťují přepravu.

VIDEO: Ukončení plavební sezony na Brněnské přehradě: loňský rekord je překonaný

Kdy začnete s údržbou lodí a jak dlouho tento proces potrvá?

Vytáhnout loď z vody trvá jeden den. Musíme umýt podponorovou část a než ji přetáhneme do zimního stání, trvá to opravdu celý den. Šest lodí máme nyní na hladině, to znamená šest dní tahání. Pak samozřejmě musíme také přístavní zařízení, molo, kde parkují lodě, a další věci uskladnit na břeh. Z lodí demontujeme baterie, které musíme zapojit na zimní udržovací dobíjení. S tímto procesem začneme 1. listopadu a skončíme zhruba 11. listopadu.

Je v plánu i nějaká větší údržba lodí?

Na pěti novějších lodích, které využíváme, se připravujeme na kompletní opravu řídícího systému.

Kdy začne příští plavební sezona na Brněnské přehradě?

Přesné datum zatím naplánované není, ale počítáme, že zhruba v polovině dubna. Myslím, že sobota vychází na 15., ale není to opravdu nic jistého.

Plánujete pro příští rok nějaké změny co do počtu přístavišť?

Určitě zůstane stejný počet. Ale v našem výhledu je, abychom přístaviště měli pokud možno co nejvíce bezbariérová. Připravujeme tedy změny, ale uvidíme, jak na tom budeme s penězi.