Vyprošťovací a odsunové vozidlo Treva-30, obrněné vozy Patriot nebo Pandur či lehký komplet protivzdušné obrany si prohlédnou návštěvníci mezinárodního veletrhu Idet v pavilonu P na brněnském výstavišti. Konkrétně ve velké společné expozici firem Czechoslovak Group a Tatra Trucks. Veletrh se koná od středy do pátku a v letošním roce si připomíná třicet let od svého prvního ročníku. Zúčastní se ho rekordní počet vystavovatelů.

Ve středu začne na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky Idet. | Video: DENÍK/Michal Hrabal

Tatra Trucks do Brna přiveze novinku v podobě kontejnerového nakladače na podvozku Tatra Phoenix s pancéřovou kabinou. Na stánku Czechoslovak Group budou k vidění třeba samohybné houfnice Morana a Dita.

Idetu se zúčastní zástupci firem z celého světa, které nabízí nejšpičkovější technologii. „Celý veletrh se nese v tématu třicetileté historie, třicátého výročí veletrhu Idet i české armády. V tomto duchu se ponese celá jejich expozice, kde bude kontrast mezi starou a novou technikou. Bude k vidění bojový tank Leopard s označením 2A4 či nová výzbroj ve formě radaru Madr," zmínil ředitel veletrhu Idet Michalis Busios.

Podle něj bude také zajímavé srovnání dvou možných dodavatelů stíhacích letounů. „Jednak je to společnost Lockheed Martin z USA, a také firma Saab ze Švédska, což je výrobce letounů Gripen. Snažíme se také o inovace," naznačil Busios.

Bezpečnostní veletrhy Idet, Pyros a Iset: 24. a 25. května od 9 do 17 hodin (pouze pro starší 16 let), 26. května od 9 do 16 hodin, Pyros a Iset i 27. května, vstupné 250 korun na den

Odborným partnerem veletrhu je tradičně Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. „Mám radost, že už podruhé bude vystavovat na veletrhu řada začínajících a inovativních českých firem. Letos to bude šest start upů," podotkl prezident a výkonný ředitel asociace Jiří Hynek.

Spolu s Idetem se konají i Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb Pyros a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb Iset. Celkem se letošních bezpečnostních veletrhů zúčastní 551 firem z devětadvaceti zemí. Například pavilon P je absolutně vyprodaný. Velkému zájmu napomáhá i aktuální konflikt na Ukrajině. „Idet ani v době covidu nebo lehce po covidu nezaznamenal žádný útlum. Investice byly v tomto oboru i v té době, kdy nebyl ještě žádný konflikt na Ukrajině. Ale samozřejmě ta nešťastná situace na východ od našich hranic měla další vliv k ochotě vlád investovat a ještě prohloubit zájem v tomto oboru," řekl Busios.

Na výstavišti se představí také hasiči. „Chceme ukázat kontrast mezi starou a novou technikou ať už z hlediska cisternových automobilových stříkaček nebo výškové techniky," poznamenal náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky Petr Ošlejšek.

Policisté zvolili pro letošní ročník jako nosné téma mobilní operační řízení. „Chceme klást důraz i na to, jak je důležité předávání informací a řízení zásahů. V prostoru naší expozice vyroste malé operační středisko. Lidé budou mít možnost vidět například propojení městských kamerových systémů. Příchozí si také vyzkouší volání na tísňovou linku a mohou si nacvičit ideální rozhovor na linku bez stresů v mimořádné události," sdělil mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.

Organizátoři se snažili připravit i na současnou nelichotivou dopravní situaci v okolí výstaviště kvůli několika stavbám. „Návštěvníci mohou zaparkovat uvnitř areálu na volné ploše A a další místa budou i v části, kde nyní pokračuje stavba. Ta jsou kapacitně omezená, v případě naplnění dojde k jejich uzavření. Preferoval bych proto, aby návštěvníci směřovali na výstaviště čtvrtou branou na parkoviště na volné ploše A," zmínil Busios.