/FOTO/ Největší přehlídka kočárků, autosedaček a dalšího dětského zboží se uskuteční na brněnském výstavišti. Od čtvrtka do soboty se koná v pavilonu V tradiční veletrh ProDítě. „Oproti minulému ročníku se zvýšila vystavovací plocha i počet firem," zmínil ředitel veletrhu Petr Maliňák.

Připomeňte si, jak vypadal veletrh ProDítě v uplynulých letech. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Návštěvníci si mohou na veletrhu prohlédnout různé novinky. Jednou z nich je například nový model kočárku, který vznikl ve spolupráci firem Hartan, Mercedes-Benz a AMG.

„Firma mimmo doveze nejen populární krabičky b.box, ale také jejich další pecku - unikátní 360° netekoucí hrnečky, které díky silikonovému okraji učí děti už od šesti měsíců věku, jak pít z běžného nádobí," sdělila mluvčí veletrhu Markéta Lipovská.

Pořadatelé letos veletrh rozšířili o zónu hraček. Podílí se na ní firma Lego Group. Herní zóna obsáhne dvě stě metrů čtverečních. „Návštěvníci tam najdou 3D modely soch nebo se účastnit soutěže. A mohou si i něco odnést," nastínil Maliňák.

Součástí veletrhu ProDítě bude také doprovodný program. Bude zaměřený na zábavu i poučení. Na programu je vystoupení Michala Nesvadby, balonková show s balonkovým králem Tomášem Okurkem i karneval. „Po letech se vrací i závody batolat," jmenoval vedoucí odboru marketingu a komunikace brněnských veletrhů Michal Svoboda.

Dozví se, jak fungují monitory dechu

V poradně pro rodiče se mohou návštěvníci seznámit, jak fungují monitory dechu nebo jak se zapojit po mateřské do pracovního procesu. „Samozřejmostí je také hlídání dětí v dětském koutku," doplnil Maliňák. To je bezplatné pro děti od tří let.

Dalším veletrhem, který se koná tento týden na brněnském výstavišti, je Mobitex. Příchozí jej najdou v pavilonu G2. Veletrh nábytku a interiérového designu se obvykle koná ve stejném termínu jako Stavební veletrh, tentokrát jej mohou lidé navštívit na přelomu února a března, konkrétně od čtvrtka do neděle.

Polívka a další míří do Brna na Motosalon. Matásek vyjel na vespě

„Představí se tradiční vystavovatelé i ti, kteří na výstavišti už několik let nevystavovali. Například Jech, Jelínek. Objeví se i bezpečnostní dveře od firmy Adlo," prozradil ředitel veletrhu Martin Škarka.

Návštěvníkům bude k dispozici zážitková designová kavárna, která akcentuje s veletrhem Motosalon. „Lidé zde mohou obdivovat motorkářské svatební šaty z autorské dílny salonu Angel Style, modelky v šatech Fashion designérky Hany K nebo motocykl Harley Davidson, který si vlastnoručně upravil Petr Sladký a jedná se tak o světový originál," Natínila mluvčí veletrhu Markéta Kamenická.