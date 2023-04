Nový generální ředitel Veletrhů Brno je zatím v nedohlednu. Ačkoliv bývalému šéfovi Tomáši Moravcovi skončila smlouva téměř před měsícem, další vedení dosud známé není, podobně jako vyhlášení dalšího výběrového řízení. Představitelé veletrhů aktuálně pracují na finálním znění zadání pro nové výběrové řízení. Představenstvo firmy by jej mohlo schválit už na svém příštím zasedání, konkrétně ve čtvrtek. Pověřeným generálním ředitelem prozatím do konce června zůstává finanční ředitel Radek Trčka.

Veletrhy Brno - ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Tomáš Škoda

Pokud představenstvo společnosti v čele s bystrckým starostou Tomášem Kratochvílem zadávací podmínky výběrového řízení na svém čtvrtečním zasedání schválí, bude usilovat o spolupráci například s externími firmami. „Do hledání nového ředitele se zapojí i odborníci, tedy personální agentury a headhunteři. Díky tomu si slibujeme, že se do výběrového řízení přihlásí kvalifikovaní a vhodní uchazeči,“ upozornil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Právě město je v souvislosti s veletrhy jejich stoprocentním akcionářem.

Na dosavadním chodu veletrhů se však podle tamního obchodního ředitele nic nemění. Navzdory tomu, že nové výběrové řízení pro uchazeče společnost zatím nevyhlásila, zůstává jejím cílem nalezení vhodného kandidáta v co nejkratším možném čase. Časový odhad se tak dosud pohybuje v řádech týdnů až měsíců. „Veškerá činnost nadále funguje jako doposud,“ řekl Deníku obchodní ředitel Veletrhů Brno Lukáš Helan.

O post generálního ředitele se během prvního výběrového řízení ucházely tři desítky lidí včetně někdejšího brněnského primátora Petra Vokřála. Nový ředitel měl podle původního plánu nastoupit od začátku dubna. „Výběrová komise doporučila ukončit výběrové řízení s tím, že ze stávajících kandidátů nevybrala žádného vhodného, který by mohl funkci obsadit. S tímto doporučením to šlo do představenstva veletrhů,“ uvedl před časem předseda představenstva Veletrhů Brno Tomáš Kratochvíl.

V čele brněnských veletrhů byl od předloňského prosince Tomáš Moravec, který nahradil dlouholetého ředitele Jiřího Kuliše. Moravcovým zadáním bylo provést společnost obdobím končící pandemie, která měla na veletržní činnost takřka likvidační dopad. Ve výběrovém řízení tehdy Moravec porazil právě Vokřála, v čele firmy však zůstal pouze do konce letošního března.