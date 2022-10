„Narostly všechny vstupy, které mají na veletrhu podíl: lidská práce, cena materiálu i energie. To má vliv na to, že je veletrh menší, s nižším počtem vystavovatelů a potenciálně i množstvím návštěvníků,“ řekl generální ředitel Veletrhů Brno Tomáš Moravec. Počítat je pak potřeba i s nižšími příjmy. Událost začne 4. října.

Zkrácením programu se organizátoři snaží zamezit zvyšování cen. Pronájem plochy je pro letošek podle Moravce sice dražší, ale pro příští rok o navýšení cen neuvažují. „Samozřejmě to zadotujeme. Předpoklad celkových energetických nákladů na příští rok je devítimístná částka. Očekáváme letos asi osmapadesát milionů, na příští rok je to zatím 138 milionů, takže menší trojnásobek,“ srovnal Moravec. Kdyby navýšení částek promítli do sumy za pronájem plochy, nikdo by to nezaplatil.

Šéf veletrhů přiznal, že na strojírenské akci budou sledovat i teplotu v pavilonech. „Loni, přestože byl listopad a nižší teploty, vytvořili návštěvníci a vystavovatelé mnohdy vyšší teplotu, než by v hale byla příjemná,“ podotkl Moravec.

Do budoucna předpokládá, že se zkrátí i veletrh zemědělské techniky Techagro. „Je to celosvětový trend v našem oboru. Ale těžko se zkracuje dvoudenní veletrh, už i u třídenního je to problematické,“ míní Moravec.

Podle ekonoma Petra Pelce musí představitelé veletrhů počítat s tím, že vystavovatelé hledali v covidových letech různé alternativy, včetně digitálních. „Veletrhy budou postupem času využívat plochu ve větším spektru. Nejenom pro výstavy, ale pro další události, i kulturní,“ oznámil Pelc. V pavilonu C je už nyní dlouhodobá výstava Tutanchamon.