Obdobné pochybnosti mají také v případě samotného organizování veletrhů. „Pan Kubata sice nabyl zkušenosti se zahraničním obchodem z CzechTrade. Není ale zcela jasné, zda má vůbec nějakou zkušenost s veletržním prostředím. Tomu nenasvědčuje ani jeho předchozí působení ve funkci primátora Ústí nad Labem za ODS,“ pokračovali Piráti na sociální síti.

Dřívější politická minulost spojená s ODS sice podle pirátské zastupitelky Moniky Lukášové Spilkové není automaticky špatná, je to však dle jejích slov důvod k zamyšlení.

„Nevíme, jakou má přesněji zkušenost se samotným pořádáním veletrhů, jeho prozatímní práce ve firmě a dřívější politická minulost spojená s pozicí ústeckého primátora tomu úplně neodpovídají. Také si umíme představit transparentnější výběrové řízení,“ upozornila Lukášová Spilková.

Podle představitelů Veletrhů Brno se však letošní výběr generálního ředitele stal dosud nejpečlivějším. Nejenže jeho hledání trvalo zhruba půl roku, v návaznosti na neúspěch i po vypsání druhého výběrového řízení zapojilo vedení veletrhů do pátrání po ideálním kandidátovi dokonce personální agenturu.

„U pana Kubaty zapůsobila zahraniční zkušenost, nyní se podílí na činnosti agentury úzce provázané s ministerstvem průmyslu a obchodu. Rozhodující bylo mimo jiné portfolio jeho kontaktů,“ sdělil Deníku mluvčí Veletrhů Brno Radoslav Klepáč.

V úvodu třetího výběrového řízení, které navazovalo na předchozí dvě neúspěšná, se dle Klepáčových slov přihlásilo třicet kandidátů, z toho někteří na popud personální agentury. V prvním kole pak o post generálního ředitele usilovalo sedm lidí, do finálního rozhodování postoupili tři. To se uskutečnilo před výběrovou komisí, do které představitelé veletrhů pozvali nejen zástupce napříč politickým spektrem, ale také členy odborů a dva nezávislé komisaře.

Nový generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata.

„Hledali jsme člověka, který dokáže veletrh dostat do obchodu. Musíme se umět prosadit na mezinárodní scéně, s čímž nám pomohou jedině obchodní vazby s ministerstvem průmyslu a obchodu nebo s ministerstvem zemědělství či firmami se zahraničním přesahem,“ argumentoval brněnský radní za ODS Petr Kratochvíl, který má současně na starosti městské firmy.

A dodal. „Veletrhy uspořádat umíme, ale potřebujeme výborné obchodní vazby. O pečlivém hledání ideálního kandidáta svědčí už jen fakt, že jsme výběrové řízení vypisovali třikrát.“