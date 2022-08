Trojice veletržních dnů nabídne nové módní kolekce českých i zahraničních firem. Právě zahraniční účast bude spolu s módními přehlídkami podle generálního ředitele Veletrhů Brno Tomáše Moravce letos výjimečná. „Před námi je ročník, který je ve srovnání s předchozími v lepší kondici. Některé firmy se nám hlásí nově, některé se vrací. Je to sto třicet firem z dvanácti zemí, což znamená poměrně vysokou zahraniční účast. Doprovodný program jsme posílili o historicky tradiční téma přehlídek. Myslím si, že to bylo srdce veletrhu, které v určitou chvíli přestalo bít, takže je to návrat k něčemu, co je osvědčené,“ uvedl Moravec.