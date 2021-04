Alespoň jedno zelené pivo nebo jiný velikonoční speciál ochutná každý rok Jakub Hemza z Lužic na Hodonínsku. Tradici nechce přerušit ani letos, kdy platí omezení kvůli koronavirové pandemii a restaurace jsou zavřené. „Určitě si nějaký speciál seženu. Alespoň v PET lahvi, abych měl na Velikonoce,“ řekl mladík s úsměvem.

Hospody tradičně na Zelený čtvrtek čepují zelené pivo. Právě tento speciál už neodmyslitelně patří k velikonočním svátkům. Sládci v brněnském pivovaru Starobrno uvařili tamní třináctku letos už pošestnácté. Ovšem tentokrát ho nabídnou jen z okének. „Hospodám pošleme zdarma etikety na PET lahve a praktické odnosky na čtyři kelímky. Gastronomickým provozovnám dále pomůžeme se zajištěním PET lahví,“ uvedl obchodní ředitel Starobrna Pavel Slavík.

Velikonoční pivní speciály



Starobrno (Brno):

třináctka zelené, letos už po šestnácté



Pivovar Moravia (Brno):

jedenáctka zelené



Velický bombarďák z Velké nad Veličkou (Hodonínsko):

velikonoční červená šestnáctka



Frankies Břeclav:

osmnáctka The Sours Are Not What They Seem, devět procent alkoholu



Pivovar Moravský Žižkov (Břeclavsko):

jedenáctka zelené

dvanáctka Velikonoční ležák



Pivovar Znojmo:

Znojemský MoZaic, třináctka, pivní sekt

Vlastní zelené pivo připravil pro své zákazníky také další brněnský Pivovar Moravia nebo Pivovar Moravský Žižkov na Břeclavsku. „Jako každý rok máme dvanáctku Velikonoční ležák a zelené pivo, což je jedenáctka,“ zmínil jednatel žižkovského pivovaru Ondřej Šraga.

Pivovar Velický bombarďák z Velké nad Veličkou na Hodonínsku sází před Velikonocemi na jinou barvu. „Nejedeme na vlně zelených piv. Myslíme si, že zelené barvivo do piva nepatří. Máme navařenou silnou šestnáctku. Je to polotmavé pivo s nádechem do červena. Použili jsme sedm druhů sladů,“ přiblížil jeden ze zakladatelů pivovaru Ladislav Lukács.

Na zelené pivo neslyší ani v Pivovaru Znojmo. „Striktně odmítáme barvit pivo azurovou modří, protože je to tak, že se do zlatého moku přidá něco, aby bylo zelené. To podle nás k pivu nepatří,“ hlásil ředitel pivovaru Miroslav Harašta.

Proto jako velikonoční speciál udělali speciální pivní sekt. Limitovanou edici pouhých tisíc kusů lahví uvedli pivovarníci právě na trh. „Znojemský MoZaic je třináctistupňové pivo stylu Brut IPA, který je charakteristický vysokým prokvašením, a tím velmi nízkým, až nulovým obsahem cukrů. Po vinařsku se tedy dá říci, že je to pivo velmi suché a hojně sycené přírodním oxidem uhličitým,“ poodkryl Harašta.

Břeclavský pivovar Frankies zase láká na speciál, který se jmenuje The Sours Are Not What They Seem. „Zrál rok v barriquovém sudu, dali jsme tam šedesát kilogramů višní. Má to skoro devět procent alkoholu,“ popsal za pivovar Štěpán Přikryl.

Podle ekonoma Petra Pelce mohou být právě Velikonoce pro pivovary znatelná vzpruha. „Lidé si pivo neodepřou, obzvláště, když bude velikonoční. Ale není to pro podniky záchrana,“ komentoval.

Aktuální omezení podle něj vláda do léta zmírní. „Pro většinu subjektů by to jinak znamenalo krach, s tím musí počítat i vláda," podotkl Pelc.