Každý rok chtějí silničáři opravit jednu polovinu, přestavba tak bude rozdělená na dvě etapy. V první z nich řidiči neprojedou pruhem ve směru od Židenic na Komárov včetně přilehlých ramp. Provoz se tedy změní na režim 1+1, tedy jeden jízdní pás v každém směru.

Oprava mostu na Otakara Ševčíka: podívejte se, jak se má plocha pod ním proměnit

Součástí stavby je i rozšíření mostu v místě zrcadla nad Nezamyslovou ulicí. „Dojde tak k prodloužení odbočovacího pruhu doleva ve směru na D1 a tím ke zlepšení rychlosti odbavení křižovatky," zmínila před časem mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Po rekonstrukci mostu by se mohl proměnit i prostor pod ním, kde se nyní vyskytují bezdomovci. Žideničtí tam chtějí vytvořit vyžití hlavně pro náctileté. „Skatepark by stál minimum peněz. Nabízí se lezecká stěna, streetbal. Je to daleko od obydlí a je tam protihluková stěna," nastínil dříve starosta Kunc.

Nový dopravní špunt v Brně: dva roky oprav a rozšiřování mostu Otakara Ševčíka

Řada tamních obyvatel i řidičů, kteří místem denně projíždějí, má však již nyní obavy z možných dopravních komplikací a čekání v dlouhých kolonách. „Stavba z obou stran. Nechci vidět ten provoz v pátek,“ strachoval se například Tomáš Procházka. Konkrétní objízdné trasy teprve zástupci městské části zveřejní na webu.