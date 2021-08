Znovuzprovoznění zastávky vítá Iveta Muselíková, která bydlí na sídlišti v její těsné blízkosti. „Těším se, že už ji konečně otevřou. Cestování šalinou je pro mě pohodlnější než autobusem, především když jedu s kočárkem,“ uvedla mladá matka.

Opravené kolejiště přispěje k tiššímu provozu tramvají. „Pod pražci jsou nově umístěné černé gumové prvky, které pomohou s odhlučněním. Doufám, že díky tomu stoupne komfort bydlení,“ sdělil bohunický starosta Antonín Crha.

Zastávka se dočkala i nových prodloužených nástupišť. „Je to přizpůsobené na budoucí plánované rozšíření tramvajových linek do Campusu. Teď by se za sebe podél perónů měly vejít dvě dlouhé tramvaje,“ informoval Crha. Navíc jejich lepší sklon zajistí vozíčkářům pohodlnější nástup a výstup.

Na Běloruské se za léto udály i další rekonstrukce. Jsou tam namontované nové traťové kabely a osvětlení.

Před zahájením provozu se v pondělí a úterý uskuteční dvě zkušební jízdy. Drážní rada zkontroluje koleje a troleje.