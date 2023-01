Zároveň s tím čekají řidiče i další omezení na křižovatce na Tomkově náměstí. "Nebude možné projet z Dukelské třídy do ulice Valchařské a opačně. Do Dukelské třídy bude možné odbočit pouze vpravo ve směru z Provazníkovy ulice ve směru od Husovického tunelu. Z Valchařské ulice bude umožněn vjezd pouze do Cacovické ulice," popsala mluvčí ředitelství silnic a dálnic, které mají stavbu na starost, Lucie Trubelíková.

Silnice na Tomkově náměstí už je vyasfaltovaná. Rýsuje se i lávka přes Svitavu

Situace se do normálu vrátí až v pátek 13. ledna, kdy provoz obnoví opět v plné kapacitě dvou pruhů v každém směru. "Vzhledem k pokračujícím pracím na hlavní trase bude provoz ve směru k Husovickému tunelu veden změněnou trasou na levé straně, takzvanou fází esíčko. V obou směrech bude platit zákaz odbočení vlevo," doplnila Trubelíková.

Tato omezení budou platit až do 30. června letošního roku.