Úspěšně v Brně dopadla zatěžkávací zkouška nové poloviny mostu přes řeku Svitavu na stavbě velkého městského okruhu Tomkovo náměstí. „K zatížení jsme využili šest nákladních aut o celkové hmotnosti 192 tun," vyčíslila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Pohled z ptačí perspektivy z poloviny února 2023 na stavbu VMO u Tomkova náměstí v Brně. | Video: ŘSD

Provoz tam silničáři plánují 15. července. V oblasti Tomkova náměstí nyní řidiči jezdí ve dvou pruzích v každém směru. Částečně po provizorním mostě, kde platí snížená rychlost dvacet kilometrů v hodině. I po změně dopravy řidiči dál projedou ve dvou pruzích v každém směru, ale změní se trasa průjezdu.

V brněnských Maloměřicích vzniká obří mostní estakáda. Bude dlouhá zhruba půl kilometru a povede například nad místním seřaďovacím nádražím.

Kromě Tomkova náměstí dělníci pracují také na dalších třech částech velkého městského okruhu, a to v Bauerově, Žabovřeské a Rokytově. „Až stavby skončí, bude to znamenat ve všech místech významné zjednodušení dopravy. Jak je vidět v případě Bauerovy, je to i výrazné zlepšení městského prostředí," podotkl nedávno ministr dopravy Martin Kupka.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že všechny čtyři aktuální stavby na velkém městském okruhu v Brně budou hotové do konce příštího roku. „A v brzké době. Možná rok poté budeme schopní zahájit další významnou stavbu. A to tunel Vinohrady, který doplní celou východní část okruhu, aby byl plně funkční," sdělil na jaře Mátl.